Подруга из Испании научила. Дешёвую рыбу там готовят только так: простой и вкусный рецепт

Морепродукты в наше время стоят отнюдь не дешевле, нежели мясо. Нередко тунец или лосось продаются по высокому ценнику, что не позволяет людям часто покупать эту рыбу. Однако, употреблять в пищу рыбные продукты для человека жизненно необходимо. Именно рыбное мясо дает Омега-3 кислоты, необходимые для нормального развития организма.

Можно покупать не столь дорогую рыбу как тунец или лосось. На рынке есть более дешевые, при этом вкусные варианты рыбы. Некоторые могут не согласиться, так как вкус лосося уникален.

Конечно, с дорогой рыбой бюджетная не сравнится. Ее лишь можно приготовить так, чтобы это было вкусно.

Ингредиенты для запеченного хека:

рыба хек — 7 шт.;

приправа для рыбы;

молотый перец;

соль;

сметана 25% — 2 ст.л.;

томатная паста — ст.л.;

горчица зернистая — ч.л.;

картофель;

лук;

морковь;

орегано — 1/2 ч.л.;

паприка — ч.л.

Приготовление запеченного хека:

Удаляем у хека голову, хвост и жабры, очищаем от внутренностей и черной пленки. Выкладываем в глубокую емкость филе хека.

В отдельной миске смешиваем соль по вкусу, черный молотый перец и приправу для рыбы. Посыпаем хек смесью приправ, втираем в волокна.

Смешиваем в отдельной миске сметану с томатной пастой и горчицей. Полученной смесью смазываем хек и оставляем мариноваться.

Картофель очищаем и нарезаем тонкими пластинами. Стоит брать столько овощей, сколько помещается в форму для запекания.

Аналогично картофелю нарезаем морковь и репчатый лук. Посыпаем овощи паприкой, солью, черным молотым перцем и орегано.

Вливаем в овощную массу масло, смешиваем.

Выкладываем на овощную подушку маринованный хек, накрываем блюдо пергаментом.

Запекаем хек с овощами при 180 градусах 40-45 минут.

В итоге мы имеем не только сочную рыбу, но и гарнир к ней.

Это хороший способ разнообразить свой рацион бюджетно.