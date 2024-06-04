Рецепт: Овсяные оладьи с сыром — Измененный рецепт из Ютуба.

Ингредиенты:

овсяные хлопья. — 200 гр.;

молоко — 400 гр.;

мука пшеничная — 200 гр.;

зелень свежая — 30 гр.;

сыр твердый. — 80 гр.;

соль — по вкусу.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.

Способ приготовления: Приветствую всех заинтересовавшихся рецептом оладий из овсяных хлопьев.

Семилетнего ребенка вряд ли можно убедить в том, что кашу овсяную необходимо есть на завтрак. Это взрослый человек понимает что каша овсяная полезна и ее нужно есть хоть изредка. Потому задача бабушки готовить то, что внуку интересно съесть и превращаю овсяные хлопья в те блюда, которые уже нравятся нашему внуку. На пример пеку Овсяное печенье с творогом и драже. Понимаю что пользы на порядок меньше, но лучше так, чем никак. Ищу постоянно новые рецепты с применением овсяных хлопьев и в Ютубе нашла рецепт, который мне пришлось добавить новыми ингредиентами. Итак, готовлю оладьи из овсяных хлопьев без яиц и соды.

Овсяные хлопья я не измельчаю,

двести грамм хлопьев заливаю кефиром.

Не ожидаю пока хлопья напитают влаги, как показала практика этого не произойдет. Нарезаю перья зелёного лука и укроп.

Чем больше зелени, тем вкуснее оладьи, но именно столько у меня в этот раз.

Сыр нужно натереть на тёрке с большими звеньями.

И затем отправить сыр в миску с хлопьями.

Согласно рецепта из интернета достаточно перемешать и можно жарить. В первый раз я так и сделала. Не стану озвучивать что именно я подумала, выбрасывая из сковороды содержимое и отдраивая со сковороды прилипшие «оладьи». Но не выбрасывать же заготовку, добавила пшеничной муки, добиваясь не жидкой, но и не слишком густой консистенции теста.

Муку не нужно добавлять всю сразу, пару ложек и перемешать. Добиваясь более густой консистенции, максимально похожей на тесто для оладий из чисто пшеничной муки.

Может понадобиться муки и меньше двухсот грамм.

Две столовых ложки рафинированного подсолнечного масла нагреванию до кипения и выливаю в тесто.

Добавляю пол чайной ложки соли и хорошо перемешиваю.

Жарю оладьи практически на сухой сковороде.

Степень готовности видно по золотистому оттенку.

Жарю оладьи под крышкой на маленьком огне самой большой конфорки.

Если нет зелени, то можно спокойно добавить любимые специи. И вкус оладий не станет хуже, просто он будет немного другой.

Вкусны они как с супом, так и на завтрак со сметаной. По вкусу оладьи похожи на жареные пирожки с зеленью и овсяные хлопья не слышны .

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью и удовольствием, ведь наши близкие этого заслуживают.

**** Готовить оладьи «про запас» не стоит, из холодильника они не так вкусны, как «с-пылу, с- жару». Теплые и холодные, как говорят в Одессе, это две большие разницы.****

Время приготовления: 30 мин.