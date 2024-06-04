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Рецепт: Овсяные оладьи с сыром — Измененный рецепт из Ютуба.

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Рецепт: Овсяные оладьи с сыром — Измененный рецепт из Ютуба.

Ингредиенты:
овсяные хлопья. — 200 гр.;
молоко — 400 гр.;
мука пшеничная — 200 гр.;
зелень свежая — 30 гр.;
сыр твердый. — 80 гр.;
соль — по вкусу.;
масло подсолнечное — 2 ст. л.
Способ приготовления: Приветствую всех заинтересовавшихся рецептом оладий из овсяных хлопьев.
Семилетнего ребенка вряд ли можно убедить в том, что кашу овсяную необходимо есть на завтрак. Это взрослый человек понимает что каша овсяная полезна и ее нужно есть хоть изредка. Потому задача бабушки готовить то, что внуку интересно съесть и превращаю овсяные хлопья в те блюда, которые уже нравятся нашему внуку. На пример пеку Овсяное печенье с творогом и драже. Понимаю что пользы на порядок меньше, но лучше так, чем никак. Ищу постоянно новые рецепты с применением овсяных хлопьев и в Ютубе нашла рецепт, который мне пришлось добавить новыми ингредиентами. Итак, готовлю оладьи из овсяных хлопьев без яиц и соды.
Овсяные хлопья я не измельчаю,

двести грамм хлопьев заливаю кефиром.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Не ожидаю пока хлопья напитают влаги, как показала практика этого не произойдет. Нарезаю перья зелёного лука и укроп.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Чем больше зелени, тем вкуснее оладьи, но именно столько у меня в этот раз.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Сыр нужно натереть на тёрке с большими звеньями.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

И затем отправить сыр в миску с хлопьями.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Согласно рецепта из интернета достаточно перемешать и можно жарить. В первый раз я так и сделала. Не стану озвучивать что именно я подумала, выбрасывая из сковороды содержимое и отдраивая со сковороды прилипшие «оладьи». Но не выбрасывать же заготовку, добавила пшеничной муки, добиваясь не жидкой, но и не слишком густой консистенции теста.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Муку не нужно добавлять всю сразу, пару ложек и перемешать. Добиваясь более густой консистенции, максимально похожей на тесто для оладий из чисто пшеничной муки.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Может понадобиться муки и меньше двухсот грамм.
Две столовых ложки рафинированного подсолнечного масла нагреванию до кипения и выливаю в тесто.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Добавляю пол чайной ложки соли и хорошо перемешиваю.
Жарю оладьи практически на сухой сковороде.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Степень готовности видно по золотистому оттенку.

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Жарю оладьи под крышкой на маленьком огне самой большой конфорки.
Если нет зелени, то можно спокойно добавить любимые специи. И вкус оладий не станет хуже, просто он будет немного другой.

Вкусны они как с супом, так и на завтрак со сметаной. По вкусу оладьи похожи на жареные пирожки с зеленью и овсяные хлопья не слышны .

Рецепт: Овсяные оладьи с сыром - Измененный рецепт из Ютуба.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью и удовольствием, ведь наши близкие этого заслуживают.

**** Готовить оладьи «про запас» не стоит, из холодильника они не так вкусны, как «с-пылу, с- жару». Теплые и холодные, как говорят в Одессе, это две большие разницы.****

Время приготовления: 30 мин.

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