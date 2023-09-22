Роскачество назвало лучшие и худшие сливки для кофе

Специалисты Роскачества изучили 20 образцов сливок с жирностью 10–11%. Какие бренды не прошли проверку?

В лабораторных условиях эксперты оценили сливки по 116 показателям, проверив их на безопасность и качество. По итогам исследований Роскачество установило, что все бренды сливок, представленные на отечественных прилавках, безопасны для употребления.

В образцах не было найдено ни опасных микробов, ни следов антибиотиков, ни растительного жира.

Претензии у Роскачества возникли лишь к продукции «Моя цена», «Лента», «Авида» и «Светаево»: специалисты обнаружили в этих сливках «привкус окисленного жира». Также от правил отклонился бренд «Станция молочная» — у этих сливок зафиксирован ощутимый недовес.

Полностью проверку организации прошли все остальные бренды, а это — «ВкусВилл», Parmalat, «ЭкоНива», «Вкуснотеево», Campina, «Простоквашино», «Брянский молочный комбинат», «Село Зеленое», «Альпенгурт», «Свитлогорье», «Большая кружка», «Домик в деревне» и «Петмол».

Ранее Роскачество объяснило, как правильно выбирать сливки.