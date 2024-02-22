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Рецепт: Блинчки на сыворотке — Любимый рецепт блинного теста на сыворотке — бюджетно и вкусно.

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Рецепт: Блинчки на сыворотке — Любимый рецепт блинного теста на сыворотке — бюджетно и вкусно.

Ингредиенты:
сыворотка из-под творога — 700 мл;
масло растительное — 60-70 мл;
сода пищевая (погасить уксусом) — 0.5 ч.л.;
соль — щепотка;
ванилин — на кончике ножа;
сахар — 100 г;
манная крупа — 350 г;
варенье — для подачи;
масло сливочное — 50 г
Способ приготовления: У каждой хозяйки свой рецепт теста для блинов. У меня один из любимых рецептов — блинчики на сыворотке.

Когда готовлю домашний творог из кефира, то сыворотку не выливаю, а убираю в холодильник и на следующий день пеку блинчики.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Сыворотку согреваем до комнатной температуры, добавляем растительное масло и перемешиваем.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Пищевую соду гасим уксусом.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Всыпаем манную крупу, добавляем обычный сахар, щепотку соли и ванилин на кончике ножа.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Все ингредиенты перемешиваем венчиком до консистенции обычного блинного теста.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

На разогретую сковороду наливаем один половник теста. Сначала, пока ещё сковорода не совсем прогрелась, я пеку блинчики небольшого диаметра.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

С одной стороны блинчик зарумянился, можно переворачивать.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Потом уже пеку большие блинчики.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Готовые блинчики складываем стопкой на тарелку, промазывая каждый сливочным маслом.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Вот такая стопка блинчиков получилась из теста, приготовленного на 700 мл сыворотки.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Блины из теста на сыворотке всегда получаются эластичными, мягкими, не рвутся, даже несмотря на то, что приготовлены без добавления яиц.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Они легко сворачиваются в рулетики. Подавать блинчики можно с вареньем или сгущёнкой. У нас сегодня «кофейная» сгущёнка и клубничное варенье.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Вот так выглядит блинчик из теста на сыворотке в разрезе. Рецепт очень экономичный. И молоко/кефир не требуется, и сыворотка не пропадает.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - Любимый рецепт блинного теста на сыворотке - бюджетно и вкусно.

Время приготовления: 30 мин.

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