Рецепт: Блинчки на сыворотке — Любимый рецепт блинного теста на сыворотке — бюджетно и вкусно.

Ингредиенты:

сыворотка из-под творога — 700 мл;

масло растительное — 60-70 мл;

сода пищевая (погасить уксусом) — 0.5 ч.л.;

соль — щепотка;

ванилин — на кончике ножа;

сахар — 100 г;

манная крупа — 350 г;

варенье — для подачи;

масло сливочное — 50 г

Способ приготовления: У каждой хозяйки свой рецепт теста для блинов. У меня один из любимых рецептов — блинчики на сыворотке.

Когда готовлю домашний творог из кефира, то сыворотку не выливаю, а убираю в холодильник и на следующий день пеку блинчики.

Сыворотку согреваем до комнатной температуры, добавляем растительное масло и перемешиваем.

Пищевую соду гасим уксусом.

Всыпаем манную крупу, добавляем обычный сахар, щепотку соли и ванилин на кончике ножа.

Все ингредиенты перемешиваем венчиком до консистенции обычного блинного теста.

На разогретую сковороду наливаем один половник теста. Сначала, пока ещё сковорода не совсем прогрелась, я пеку блинчики небольшого диаметра.

С одной стороны блинчик зарумянился, можно переворачивать.

Потом уже пеку большие блинчики.

Готовые блинчики складываем стопкой на тарелку, промазывая каждый сливочным маслом.

Вот такая стопка блинчиков получилась из теста, приготовленного на 700 мл сыворотки.

Блины из теста на сыворотке всегда получаются эластичными, мягкими, не рвутся, даже несмотря на то, что приготовлены без добавления яиц.

Они легко сворачиваются в рулетики. Подавать блинчики можно с вареньем или сгущёнкой. У нас сегодня «кофейная» сгущёнка и клубничное варенье.

Вот так выглядит блинчик из теста на сыворотке в разрезе. Рецепт очень экономичный. И молоко/кефир не требуется, и сыворотка не пропадает.

Время приготовления: 30 мин.