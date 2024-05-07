Описание приготовления:
Так как муксун довольно жирная, рыба лучше всего подойдут обычное дрожжевое или слоеное дрожжевое тесто. Мясо муксуна очень нежное и в нем практически отсутствуют косточки, поэтому пирог получится просто великолепным. Если хотите, чтобы начинка лучше держалась при нарезании, добавьте один яичный желток. А вот добавлять другие специи или зелень не рекомендую, они могут перебить вкус муксуна.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Муксун 300 Грамм
- Тесто слоеное 300 Грамм (дрожжевое)
- Лук репчатый 1 Штука
- Майонез 25 Грамм
- Масло сливочное 20 Грамм
- Мука 20 Грамм
- Яйцо 1 Штука (для смазывания)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
211 ккал
Калорийность
13 г
Белки
7 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с муксуном»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с муксуном. Муксун разморозьте, почистите от чешуи. Слоеное дрожжевое тесто разморозьте.
Из рыбы сделайте филе, удалите кожу, порежьте на кусочки. Тщательно просмотрите, удаляя все косточки.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороде на среднем огне разогрейте сливочное масло и обжарьте репчатый лук в течение 5-7 минут. Снимите сковороду с огня и остудите лук.
Кусочки филе выложите в тарелку, добавьте обжаренный лук, майонез. Все посолите, поперчите и перемешайте.
Стол посыпьте мукой и немного раскатайте. На середину выложите начинку. Разрежьте тесто с двух сторон на полоски шириной два сантиметра, не доходя с двух сторон примерно 4-5 сантиметров.
Сначала выложите друг на друга верхнюю широкую часть.
После этого, чередуя, переплетите полоски, кроме четырех последних, подворачивая вниз. Нижнюю часть надрежьте пополам и сформируйте хвост, закрепите оставшимися полосками. Сделайте плавники и глаз.
Пирог накройте и уберите в теплое место на 10-15 минут. Смажьте яйцом.
Поставьте пирог с муксуном в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Готовый пирог достаньте, смажьте маслом, накройте и дайте постоять 10 минут.
Приятного аппетита!