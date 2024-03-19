Вегетарианские котлеты со вкусом мяса: идеальный рецепт для тех, кто соблюдает пост — блюдо мигом сметут со стола

Многие люди практикуют вегетарианство, однако его принципу зачастую не по нраву всем членам семьи.

Разбираемся, как приготовить такие котлеты, которые понравятся и убежденным мясоедам.

Практичными советами делится кулинарный эксперт, повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.

Ингредиенты

По 200 мл зеленой чечевицы и круглого риса типа жасмин, 1 морковь, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка муки, 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки асафетиды.

Чечевицу необходимо замочить на ночь. На следующий день отвариваем рис, морковь трем на крупной терке, пюрируем с помощью блендера.

Измельчаем набухшую чечевицу, смешиваем с измельченными морковью и рисом, измельчаем блендером. Добавляем остальные ингредиенты — асафетиду, растительное масло, соль и муку.

Хорошо перемешиваем полученный фарш, формируем из него шарики и выкладываем на сковороду. Обжарив полученные котлетки со всех сторон, заливаем блюдо 300 мл воды и добавляем специи: кориандр, асафетиду, молотый лавровый лист и соль (по вкусу).

Тушим блюдо в течение 25-30 минут до готовности.

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