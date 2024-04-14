Описание приготовления:
У меня начинка из яблок получилась чрезвычайно сочная, поэтому я чуть присыпала яблоки крахмалом, возможно вам и не потребуется — это по желанию. В яблочную начинку можно добавить изюм для усиления вкуса или дробленые орехи.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 400 Грамм
- Яблоки 4 Штуки
- Корица 1 Чайная ложка
- Сахар 120 Грамм (40 грамм — в тесто, 80 грамм — в яблочную начинку)
- Масло сливочное 200 Грамм
- Сметана 100 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Крахмал 2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
268 ккал
Калорийность
4 г
Белки
14 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вертуха с яблоками»
Все ингредиенты подготовьте сразу. Сливочное масло должно быть хорошо охлажденным.
В чашу блендера выложите всю муку и холодное сливочное масло, нарезанное кусочками для удобства.
Запустите устройство примерно на минуту, должна получиться мелкая крошка.
Высыплете всю мучную крошку из чаши блендера в просторную миску.
Добавьте сметану, сахар, соль, вбейте яйца.
Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто.
Приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры и семян, натрите мякоть на крупную терку, добавьте сахар и корицу. Все перемешайте.
Все тесто разделите на две части. Рабочую поверхность припылите мукой, раскатайте каждую часть в тонкий пласт.
Выложите половину яблочной начинки, равномерно распределяя по поверхности, на один пласт. Чуть присыпьте крахмалом, если считаете, что начинка у вас чрезвычайно сочная.
Скатайте тесто рулетом, придайте ему форму полумесяца, выложите на противень, застеленный пергаментом для выпечки, по желанию смажьте поверхность теста взболтанным яйцом. Выпекайте вертуху в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. В итоге у вас должно получиться две такие вертухи.
Готовую вертуху сразу же подавайте к столу.
Приятного аппетита!