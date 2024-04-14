Описание приготовления:

У меня начинка из яблок получилась чрезвычайно сочная, поэтому я чуть присыпала яблоки крахмалом, возможно вам и не потребуется — это по желанию. В яблочную начинку можно добавить изюм для усиления вкуса или дробленые орехи.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 400 Грамм

Яблоки 4 Штуки

Корица 1 Чайная ложка

Сахар 120 Грамм (40 грамм — в тесто, 80 грамм — в яблочную начинку)

Масло сливочное 200 Грамм

Сметана 100 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Соль 1/3 Чайных ложки

Крахмал 2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

268 ккал

Калорийность

4 г

Белки

14 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вертуха с яблоками»

Все ингредиенты подготовьте сразу. Сливочное масло должно быть хорошо охлажденным.

В чашу блендера выложите всю муку и холодное сливочное масло, нарезанное кусочками для удобства.

Запустите устройство примерно на минуту, должна получиться мелкая крошка.

Высыплете всю мучную крошку из чаши блендера в просторную миску.

Добавьте сметану, сахар, соль, вбейте яйца.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто.

Приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры и семян, натрите мякоть на крупную терку, добавьте сахар и корицу. Все перемешайте.

Все тесто разделите на две части. Рабочую поверхность припылите мукой, раскатайте каждую часть в тонкий пласт.

Выложите половину яблочной начинки, равномерно распределяя по поверхности, на один пласт. Чуть присыпьте крахмалом, если считаете, что начинка у вас чрезвычайно сочная.

Скатайте тесто рулетом, придайте ему форму полумесяца, выложите на противень, застеленный пергаментом для выпечки, по желанию смажьте поверхность теста взболтанным яйцом. Выпекайте вертуху в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. В итоге у вас должно получиться две такие вертухи.

Готовую вертуху сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!