Гениальный способ приготовления завтрака. По этому рецепту готовлю каждый день: вкусно, просто и недорого

Бутерброды — это быстрый и удобный способ перекусить. Они могут быть питательными и вкусными, если правильно подобрать ингредиенты. Польза бутербродов зависит от того, какие продукты используются. Например, цельнозерновой хлеб, овощи и нежирное мясо или рыба могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Такие бутерброды могут быть источником витаминов, минералов и белка.
Однако, если в бутерброде используется белый хлеб, майонез и другие высококалорийные и жирные продукты, то его польза сомнительна. Такие бутерброды могут привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем. Важно помнить, что бутерброды не должны заменять полноценный приём пищи. Они могут быть дополнением к здоровому рациону питания.
Ингредиенты:
- хлеб — 4 ломтика;
- майонез — 2 ч.л.;
- ветчина — 6 ломтиков;
- сыр — 120 г;
- растительное масло;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 50 мл;
- соль — щепотка;
- черный перец — щепотка;
- помидоры — 2 шт.;
- лук зеленый — пучок.
Приготовление горячих бутербродов:
Смазываем тонким слоем майонеза 2 ломтика хлеба, выкладываем на них по 2 ломтика ветчины. Натираем на крупной терке сыр и выкладываем его на ломтики ветчины.
На сырный слой кладем еще ломтики ветчины. Накрываем бутерброды оставшимися ломтиками хлеба.
В отдельной миске взбиваем яйца с солью и черным перцем. В сковороде разогреваем растительное масло, обмакиваем каждый бутерброд в яичную смесь.
Обжариваем каждый бутерброд в сковороде на растительном масле до золотистой корочки с каждой стороны.
В это время нарезаем тонкими кружочками помидоры, шинкуем зеленый лук.
Убираем бутерброды со сковороды, выливаем туда остатки яичной смеси и крошим туда ветчину. Натираем в яичницу сыр, кладем кружки помидор и нашинкованный лук.
Получается полноценный завтрак из горячих бутербродов и яичницы.
Это сытный вариант первого приема пищи, который к тому же можно взять с собой.