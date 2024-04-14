Гениальный способ приготовления завтрака. По этому рецепту готовлю каждый день: вкусно, просто и недорого

Бутерброды — это быстрый и удобный способ перекусить. Они могут быть питательными и вкусными, если правильно подобрать ингредиенты. Польза бутербродов зависит от того, какие продукты используются. Например, цельнозерновой хлеб, овощи и нежирное мясо или рыба могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Такие бутерброды могут быть источником витаминов, минералов и белка.

Однако, если в бутерброде используется белый хлеб, майонез и другие высококалорийные и жирные продукты, то его польза сомнительна. Такие бутерброды могут привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем. Важно помнить, что бутерброды не должны заменять полноценный приём пищи. Они могут быть дополнением к здоровому рациону питания.

Ингредиенты:

хлеб — 4 ломтика;

майонез — 2 ч.л.;

ветчина — 6 ломтиков;

сыр — 120 г;

растительное масло;

яйца — 3 шт.;

молоко — 50 мл;

соль — щепотка;

черный перец — щепотка;

помидоры — 2 шт.;

лук зеленый — пучок.

Приготовление горячих бутербродов:

Смазываем тонким слоем майонеза 2 ломтика хлеба, выкладываем на них по 2 ломтика ветчины. Натираем на крупной терке сыр и выкладываем его на ломтики ветчины.

На сырный слой кладем еще ломтики ветчины. Накрываем бутерброды оставшимися ломтиками хлеба.

В отдельной миске взбиваем яйца с солью и черным перцем. В сковороде разогреваем растительное масло, обмакиваем каждый бутерброд в яичную смесь.

Обжариваем каждый бутерброд в сковороде на растительном масле до золотистой корочки с каждой стороны.

В это время нарезаем тонкими кружочками помидоры, шинкуем зеленый лук.

Убираем бутерброды со сковороды, выливаем туда остатки яичной смеси и крошим туда ветчину. Натираем в яичницу сыр, кладем кружки помидор и нашинкованный лук.

Получается полноценный завтрак из горячих бутербродов и яичницы.

Это сытный вариант первого приема пищи, который к тому же можно взять с собой.