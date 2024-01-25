Ви забудете про магазинну випічку: готуємо бюджетний тертий пиріг

Багато українців знайомі з тертим пирогом ще з дитинства. Ця випічка проста, бюджетна, але дуже смачна.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Якщо у вас немає варення або джему, можете використати заморожені ягоди. Зокрема, соковита вишня добре поєднується з пісочним тістом.

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Тертий пиріг з вишнею — рецепт

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Інгредієнти: яйця — 1 шт вершкове масло — 200 гр цукор — 100 гр борошно — 370 гр розпушувач — 1 ч. л вишня-800 гр цукор — 100 гр крохмаль — 2 ст. л Вершкове масло перетираємо з яйцем, цукром (100 г), борошном і розпушувачем.

Приготування:

Тісто ділимо на дві частини, меншу з яких прибираємо в морозилку. Вишню відкидаємо на сито, щоб стік весь сік. При необхідності можна легенько її віджати. З більшої частини тесту формуємо низ і бортики майбутнього десерту. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Ягоди викладаємо на тісто, присипаємо цукром і крохмалем. Тісто, що залишилося за допомогою терки розподіляємо зверху і відправляємо в духовку на 25-30 хвилин. До пирога буде смачно подати кульку шоколадного морозива.