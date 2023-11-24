Описание приготовления:
Лучше всего для этого рецепта использовать именно помидоры сорта "Сливка", так как они не очень сочные и маленькие по размеру. Также на свой вкус можно подобрать специи, мне очень нравятся в этом рецепте хмели-сунели. Если у вас под рукой не найдется оливкового масла, то вполне подойдет подсолнечное масло без запаха.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 600 Грамм (сорт "Сливка")
- Чеснок 3 Зубчика
- Хмели-сунели 2 Чайных ложки
- Соль 1 Чайная ложка
- Оливковое мaсло 3 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
52 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вяленые помидоры в аэрогриле»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидоры тщательно промойте в проточной воде. Зубчики чеснока почистите.
Все помидоры нарежьте четвертинками.
Чайной ложечкой удалите из каждой четвертинки семена так, чтобы осталась одна мякоть.
Чесночные зубчики нарежьте пластинами. Хмели-сунели соедините с солью в отдельной мисочке, перемешайте.
В каждую четвертинку томатов выложите 1-2 пластины чеснока и присыпьте немного смесью хмели-сунели и соли. Выложите все подготовленные четвертинки на решетку в чаше аэрогриля, установите заполненную чашу в аэрогриль. Вялить помидоры следует при температуре 90 градусов 4-5 часов.
Готовые вяленые помидоры выложите в стеклянную баночку, залейте оливковым маслом так, чтобы были покрыты верхушки. Баночку с помидорами плотно закройте крышкой, храните в холодильнике.