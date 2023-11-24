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Вяленые помидоры в аэрогриле

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Вяленые помидоры в аэрогриле

Описание приготовления:

Лучше всего для этого рецепта использовать именно помидоры сорта "Сливка", так как они не очень сочные и маленькие по размеру. Также на свой вкус можно подобрать специи, мне очень нравятся в этом рецепте хмели-сунели. Если у вас под рукой не найдется оливкового масла, то вполне подойдет подсолнечное масло без запаха.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 600 Грамм (сорт "Сливка")
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Хмели-сунели 2 Чайных ложки
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Оливковое мaсло 3 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

52 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вяленые помидоры в аэрогриле»

Вяленые помидоры в аэрогриле

​Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидоры тщательно промойте в проточной воде. Зубчики чеснока почистите.

Вяленые помидоры в аэрогриле

Все помидоры нарежьте четвертинками.

Вяленые помидоры в аэрогриле

Чайной ложечкой удалите из каждой четвертинки семена так, чтобы осталась одна мякоть.

Вяленые помидоры в аэрогриле

Чесночные зубчики нарежьте пластинами. Хмели-сунели соедините с солью в отдельной мисочке, перемешайте.

Вяленые помидоры в аэрогриле

В каждую четвертинку томатов выложите 1-2 пластины чеснока и присыпьте немного смесью хмели-сунели и соли. Выложите все подготовленные четвертинки на решетку в чаше аэрогриля, установите заполненную чашу в аэрогриль. Вялить помидоры следует при температуре 90 градусов 4-5 часов.

Вяленые помидоры в аэрогриле

Готовые вяленые помидоры выложите в стеклянную баночку, залейте оливковым маслом так, чтобы были покрыты верхушки. Баночку с помидорами плотно закройте крышкой, храните в холодильнике.

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