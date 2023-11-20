Описание приготовления:
Так как оленина имеет своеобразный запах и мясо довольно жесткое, его просто необходимо вымачивать в течение нескольких часов. За счет этого уйдет ненужная кровь и специфический запах. При желании можете добавить к мясу любые специи и зелень.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Оленина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Оленина 400 Грамм
- Картофель 500 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Зелень 1 Ст. ложка (сухая)
- Горчица 1 Чайная ложка
- Вода 100 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
101 ккал
Калорийность
6 г
Белки
4 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Оленина с картошкой в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления оленины с картошкой в духовке.
Вымачивайте мясо оленя в холодной воде в течение 12 часов, меняя воду 2-3 раза.
Оленину порежьте на кусочки, посолите, поперчите, посыпьте горчицей и зеленью. Все хорошо перемешайте и оставьте на 40 минут.
В форму для запекания выложите оленину. Морковь порежьте крупной соломкой, репчатый лук крупными дольками и выложите поверх мяса.
Картофель почистите, порежьте на дольки и выложите сверху. Все посолите и влейте воду.
Форму для запекания плотно закройте фольгой и поставьте в горячую духовку. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 1.5 часа. Картофель и мясо должно стать мягкими, при необходимости подержите еще 30 минут.
Уберите фольгу и запекайте еще 20-30 минут. После этого достаньте оленину с картошкой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!