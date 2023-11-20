Описание приготовления:

Так как оленина имеет своеобразный запах и мясо довольно жесткое, его просто необходимо вымачивать в течение нескольких часов. За счет этого уйдет ненужная кровь и специфический запах. При желании можете добавить к мясу любые специи и зелень.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Оленина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Оленина 400 Грамм

Картофель 500 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка

Зелень 1 Ст. ложка (сухая)

Горчица 1 Чайная ложка

Вода 100 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

101 ккал

Калорийность

6 г

Белки

4 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Оленина с картошкой в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления оленины с картошкой в духовке.

Вымачивайте мясо оленя в холодной воде в течение 12 часов, меняя воду 2-3 раза.

Оленину порежьте на кусочки, посолите, поперчите, посыпьте горчицей и зеленью. Все хорошо перемешайте и оставьте на 40 минут.

В форму для запекания выложите оленину. Морковь порежьте крупной соломкой, репчатый лук крупными дольками и выложите поверх мяса.

Картофель почистите, порежьте на дольки и выложите сверху. Все посолите и влейте воду.

Форму для запекания плотно закройте фольгой и поставьте в горячую духовку. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 1.5 часа. Картофель и мясо должно стать мягкими, при необходимости подержите еще 30 минут.

Уберите фольгу и запекайте еще 20-30 минут. После этого достаньте оленину с картошкой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!