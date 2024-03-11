Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

В куриной грудке содержится довольно много полезных веществ, которые необходимы организму человека. Например, в куриной грудке содержатся витамины В, С, РР и А, а также аминокислоты для укрепления иммунитета. Кроме того, в грудке есть холин, который очищает печень от излишков жира. Для почек холин также полезен.

В куриной грудке есть калий, полезный при сердечно сосудистых заболеваниях. Видимо, из-за большого спектра полезных компонентов, куриную грудку постоянно включают в разные диеты.

Но, не всегда удается правильно приготовить грудку, чтобы та была не сухой. Расскажем про американский способ готовки грудки.

Ингредиенты для куриной грудки по-американски:

куриная грудка — 3 шт.;

соль — ½ ч.л.;

приправа для курицы — ½ ч.л.;

чеснок — 6 зубчиков;

сок лимона — 3 ст.л.;

соевый соус — 80 мл;

картофель;

приправа для картошки;

морковь — 1 шт.;

сыр — 300 г;

сухая петрушка;

майонез — 3 ст.л.;

сливочное масло — 20 г.

Приготовление куриной грудки по-американски:

В каждой куриной грудке ножом делаем глубокий надрез, создаем отверстие внутри. Солим и посыпаем приправой для мяса грудки.

В отдельную тару через пресс пропускаем зубчики чеснока, вливаем сок лимона и соевый соус, солим и смешиваем. Выкладываем куриные грудки в глубокую емкость, наливаем туда растительное масло и маринад из соевого соуса.

Оставляем мясо мариноваться на 25-30 минут.

Картофель нарезаем на крупные дольки, не очищаем заранее.

Выкладываем в форму для запекания пергамент, на пергамент кладем картофель и посыпаем солью, черным перцем. На картофель выкладываем маринованные куриные грудки.

Морковь очищаем и натираем на терке по-корейски. Натираем на крупной терке сыр и смешиваем с морковью. Смешиваем морковь и сыр с сухой петрушкой и майонезом.

Выкладываем смесь в каждую куриную грудку. Нарезаем тонкими пластинами сливочное масло и кладем поверх грудок с начинкой.

Смазываем пергамент водой и накрываем грудки. Запекаем грудку с начинкой в духовке при 200 градусах 35-40 минут.

Получается отменный ужин из сочной куриной грудки с картофелем и овощным наполнением. Это блюдо станет любимым на вашем столе.