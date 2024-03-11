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Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

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Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

В куриной грудке содержится довольно много полезных веществ, которые необходимы организму человека. Например, в куриной грудке содержатся витамины В, С, РР и А, а также аминокислоты для укрепления иммунитета. Кроме того, в грудке есть холин, который очищает печень от излишков жира. Для почек холин также полезен.

В куриной грудке есть калий, полезный при сердечно сосудистых заболеваниях. Видимо, из-за большого спектра полезных компонентов, куриную грудку постоянно включают в разные диеты.

Но, не всегда удается правильно приготовить грудку, чтобы та была не сухой. Расскажем про американский способ готовки грудки.

Ингредиенты для куриной грудки по-американски:

  • куриная грудка — 3 шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • приправа для курицы — ½ ч.л.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • сок лимона — 3 ст.л.;
  • соевый соус — 80 мл;
  • картофель;
  • приправа для картошки;
  • морковь — 1 шт.;
  • сыр — 300 г;
  • сухая петрушка;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • сливочное масло — 20 г.

Приготовление куриной грудки по-американски:

В каждой куриной грудке ножом делаем глубокий надрез, создаем отверстие внутри. Солим и посыпаем приправой для мяса грудки.

Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

В отдельную тару через пресс пропускаем зубчики чеснока, вливаем сок лимона и соевый соус, солим и смешиваем. Выкладываем куриные грудки в глубокую емкость, наливаем туда растительное масло и маринад из соевого соуса.

Оставляем мясо мариноваться на 25-30 минут.

Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

Картофель нарезаем на крупные дольки, не очищаем заранее.

Выкладываем в форму для запекания пергамент, на пергамент кладем картофель и посыпаем солью, черным перцем. На картофель выкладываем маринованные куриные грудки.

Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

Морковь очищаем и натираем на терке по-корейски. Натираем на крупной терке сыр и смешиваем с морковью. Смешиваем морковь и сыр с сухой петрушкой и майонезом.

Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

Выкладываем смесь в каждую куриную грудку. Нарезаем тонкими пластинами сливочное масло и кладем поверх грудок с начинкой.

Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

Смазываем пергамент водой и накрываем грудки. Запекаем грудку с начинкой в духовке при 200 градусах 35-40 минут.

Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

Получается отменный ужин из сочной куриной грудки с картофелем и овощным наполнением. Это блюдо станет любимым на вашем столе.

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