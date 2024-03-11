Вкуснее, чем жареная. Рецепт нежной куриной грудки: этому трюку меня научила американская семья

В куриной грудке содержится довольно много полезных веществ, которые необходимы организму человека. Например, в куриной грудке содержатся витамины В, С, РР и А, а также аминокислоты для укрепления иммунитета. Кроме того, в грудке есть холин, который очищает печень от излишков жира. Для почек холин также полезен.
В куриной грудке есть калий, полезный при сердечно сосудистых заболеваниях. Видимо, из-за большого спектра полезных компонентов, куриную грудку постоянно включают в разные диеты.
Но, не всегда удается правильно приготовить грудку, чтобы та была не сухой. Расскажем про американский способ готовки грудки.
Ингредиенты для куриной грудки по-американски:
- куриная грудка — 3 шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- приправа для курицы — ½ ч.л.;
- чеснок — 6 зубчиков;
- сок лимона — 3 ст.л.;
- соевый соус — 80 мл;
- картофель;
- приправа для картошки;
- морковь — 1 шт.;
- сыр — 300 г;
- сухая петрушка;
- майонез — 3 ст.л.;
- сливочное масло — 20 г.
Приготовление куриной грудки по-американски:
В каждой куриной грудке ножом делаем глубокий надрез, создаем отверстие внутри. Солим и посыпаем приправой для мяса грудки.
В отдельную тару через пресс пропускаем зубчики чеснока, вливаем сок лимона и соевый соус, солим и смешиваем. Выкладываем куриные грудки в глубокую емкость, наливаем туда растительное масло и маринад из соевого соуса.
Оставляем мясо мариноваться на 25-30 минут.
Картофель нарезаем на крупные дольки, не очищаем заранее.
Выкладываем в форму для запекания пергамент, на пергамент кладем картофель и посыпаем солью, черным перцем. На картофель выкладываем маринованные куриные грудки.
Морковь очищаем и натираем на терке по-корейски. Натираем на крупной терке сыр и смешиваем с морковью. Смешиваем морковь и сыр с сухой петрушкой и майонезом.
Выкладываем смесь в каждую куриную грудку. Нарезаем тонкими пластинами сливочное масло и кладем поверх грудок с начинкой.
Смазываем пергамент водой и накрываем грудки. Запекаем грудку с начинкой в духовке при 200 градусах 35-40 минут.
Получается отменный ужин из сочной куриной грудки с картофелем и овощным наполнением. Это блюдо станет любимым на вашем столе.