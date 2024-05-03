Описание приготовления:

Помазкой по этому рецепту можно украшать не только куличи, но и другие кондитерские изделия, например, кексы, пироги или капкейки — вкусное украшение любой выпечки! Самый простой, но несомненно один из лучших вариантов белковой глазури. Данного количества вполне хватит на 3-4 кулича среднего размера, зависит от того, какой толщины вы будете делать помазку. Берите рецепт на вооружение!

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Яйца / Яичный белок Блюдо: Выпечка / Глазурь

Состав / Ингредиенты:

Белок 1 Штука

Сахарная пудра 70 Грамм

Соль 1 Щепотка

Лимонный сок 1/3 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

277 ккал

Калорийность

2 г

Белки

0 г

Жиры

66 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помазка на куличи из белков»

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Возьмите глубокую миску или сотейник. Ёмкость обязательно должна быть чистая и сухая. Отделите желток от белка. Желток уберите, он нам не понадобится, его можете использовать для приготовления других блюд. Отделять белок нужно очень аккуратно, даже если маленькая частичка желтка попадёт в белок, помазка не получится. Добавьте к белку щепотку соли и взбейте миксером или блендером до устойчивой белой воздушной массы.

Добавьте сахарную пудру. Можно использовать готовую, а можно сделать пудру самому. Достаточно сахар измельчить в кофемолке.

Хорошо взбейте и в самом конце добавьте чуть чуть лимонного сока. Взбейте всё вместе ещё раз. Помазка должна медленно стекать с насадки, образовывая острый клин. Помазка на куличи из белков готова. Обычно на это уходит не более 10 минут.

Готовую помазку наносите на остывшие куличи при помощи ложки или просто окуните верх кулича в ёмкость с помазкой. Украсить можно по своему вкусу.

Куличи украшенные такой помазкой выглядят очень аппетитно и красиво и на вкус она изумительная!