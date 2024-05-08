Заяц, но фальшивый: как приготовить традиционное мясное блюдо украинской кухни

Украинская кухня имеет богатую историю и много аутентичных блюд, которые сейчас вновь приобретают популярность.

Если любите украинскую кухню, то попробуйте приготовить это незаслуженно забытое мясное блюдо под названием «фальшивый заяц», просто заяц, или мясной хлебец. Фальшивый он, потому что это блюдо готовят из любого мяса, но не из зайца. Доподлинно неизвестно, почему именно это блюдо назвали «зайцем». Возможно потому, что не все ходили на охоту и не все могли поймать настоящую дичь.

На Западной Украине это блюдо до сих пор готовят на большие праздники. Также оно популярно в США и Европе. Рецептом поделились на сайте Elle.

Фальшивый заяц (мясной хлебец)

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;

говядина — 0,5 кг;

три луковицы;

панировочные сухари — 100 г;

соль, перец, душистые травы — по вкусу;

масло — для жарки;

кетчуп — для декора.

Мясо измельчаем на мясорубке. Или берем сразу готовый фарш. Лук мелко режем и жарим до мягкости.

Панировочные сухари разводим молоком или водой, чтобы получилась масса похожая на кашу. Полученную смесь вмешиваем в фарш.

Добавляем жареный лук, соль, перец и любимые душистые травы. Хорошо вымешиваем все и выкладываем в смазанную маслом прямоугольную форму для кекса. Если у вас нет такой формы, просто сформируйте хлебец руками и выложите на противень.

Готовьте в нагретой до 200 градусов духовке и запекаем 60 минут. Если корочка сверху будет подгорать, накрываем хлебец фольгой. Через час достаем хлебец, смазываем сверху кетчупом и возвращаем в раскаленную духовку на 10 минут. Затем нарезаем и подаем на стол.

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