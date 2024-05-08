Вкуснее обеда из рыбы я не видела. Все закинули в сковороду на 30 минут и забыли

Ужин из рыбы может быть полезным, если приготовить его правильно. Для этого необязательно покупать дорогой лосось или тунец. Достаточно приобрести, например, сибас.

Сибас (или морской волк) — это рыба, которая содержит множество полезных веществ. В ней много витаминов D и Е, а также витаминов группы В. Сибас богат жирными кислотами омега-3, которые способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также оказывают противовоспалительное действие. Сибас также содержит такие минералы, как калий, кальций, магний, фосфор, железо и другие. Они помогают укрепить кости и зубы, улучшить работу мышц и нервной системы.

Приготовим тушеный сибас на ужин.

Ингредиенты:

сибас — 3 шт.;

лук — 2 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

лимон — ⅓ шт.;

сливочное масло — 50 г;

тархун — щепотка;

черный перец горошком — 6 шт.;

копченая паприка — 1,5 ч.л.;

соль — 2 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

вода — 100 мл.

Приготовление тушеного сибаса:

Очищаем от внутренностей сибас, удаляем голову, плавники и хвост, делим каждую тушку на 3 равные части. Нарезаем лук кольцами, а также лимон, полукольцами — помидор, режем крупными кубиками сладкий очищенный перец.

В сковороду выкладываем часть полуколец помидора, кольца лука и лимона, часть сладкого перца. На овощную подушку выкладываем рыбу, накрываем ее остатками помидора, лука, лимона и перца.

По разным сторонам раскладываем кусочки сливочного масла. Посыпаем рыбу и овощи тархуном, черным перцем, копченой паприкой, солью и сахаром.

Вливаем в сковороду воду, накрываем крышкой и на среднем огне доводим до кипения. Затем тушим рыбу в сковороде под крышкой 25-30 минут.

Получается ароматное красивое блюдо из сибаса. Можно для рецепта взять другую речную или морскую рыбу.