Описание приготовления:
Ниже я расскажу, как приготовить гороховую кашу с морковью и луком в мультиварке. Если есть время, то горох лучше предварительно замочить, так он будет лучше усваиваться, а каша быстрее приготовится. По желанию в кашу можно добавить любые специи по вкусу. Например, черный молотый перец и сушеный укроп. Получается вкусное и сытное блюдо из самых доступных ингредиентов. Подавать такую кашу можно как гарнир, и как отдельное блюдо.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Горох 1 Стакан (желтый, половинками)
- Вода 3 Стакана (горячая)
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Масло сливочнoe 20 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
99 ккал
Калорийность
4 г
Белки
4 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гороховая каша с морковью и луком в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты.
Горох промойте до прозрачности, затем откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Морковь очистите и порежьте брусочками, а репчатый лук полукольцами.
Разогрейте растительное масло в мультиварке на режиме «Выпечка» и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Примерно 10 минут.
Затем добавьте горох, сливочное масло и соль.
Влейте горячую воду и выставите режим «Молочная каша». Готовьте около 55 минут, пока горох полностью не разварится, а вода не выпарится.
Гороховая каша с морковью и луком готова, приятного вам аппетита!