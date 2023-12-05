Описание приготовления:

Ниже я расскажу, как приготовить гороховую кашу с морковью и луком в мультиварке. Если есть время, то горох лучше предварительно замочить, так он будет лучше усваиваться, а каша быстрее приготовится. По желанию в кашу можно добавить любые специи по вкусу. Например, черный молотый перец и сушеный укроп. Получается вкусное и сытное блюдо из самых доступных ингредиентов. Подавать такую кашу можно как гарнир, и как отдельное блюдо.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Горох 1 Стакан (желтый, половинками)

Вода 3 Стакана (горячая)

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Масло растительное 20 Миллилитров

Масло сливочнoe 20 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

99 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гороховая каша с морковью и луком в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты.

Горох промойте до прозрачности, затем откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Морковь очистите и порежьте брусочками, а репчатый лук полукольцами.

Разогрейте растительное масло в мультиварке на режиме «Выпечка» и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Примерно 10 минут.

Затем добавьте горох, сливочное масло и соль.

Влейте горячую воду и выставите режим «Молочная каша». Готовьте около 55 минут, пока горох полностью не разварится, а вода не выпарится.

Гороховая каша с морковью и луком готова, приятного вам аппетита!