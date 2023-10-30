Просто возьмите банку фасоли. Гениальный суп из самых простых продуктов: быстро и вкусно

Фасоль или турецкий боб стала важной частью рациона для множества людей. Дело в том, что в фасоли содержится растительный белок. Им вегетарианцы и постящиеся люди заменяют животный белок, который по их убеждениям не должен находиться в рационе питания современного человека.

Путь фасоли в Европу был не легким. Привозить турецкий боб начали лишь в XVI веке. Но, тогда фасоль использовали лишь в качестве декоративного растения. В пищу употреблять фасоль стали позднее.

Зато сейчас фасоль стала популярной. С ней готовят пирожки, салаты и даже супы. Про один из супов с фасолью стоит рассказать подробнее.

Ингредиенты для супа с фасолью:

Фасоль консервированная — 180 г;

Морковь — 1 шт.;

Лук — 2 шт.;

Растительное масло — 1 ст.л.;

Масло сливочное — 25 г;

Вода — 1 литр;

Картофель — 330 г;

Томатная паста — 2 ст.л.;

Приправа хмели-сунели — 1 ч.л.;

Чеснок — 3 зубчика;

Кинза — ½ пучка;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление супа с фасолью:

Нарезаем на маленькие кубики репчатый лук, натираем мелко очищенную морковь. В кастрюле растапливаем сливочное масло.

Вливаем растительное масло.

Выкладываем в кастрюлю лук и морковь, доводим до мягкости. Очищаем и нарезаем картофель, нарезаем на небольшие кубики.

Выкладываем картофель в кастрюлю, заливаем литром горячей воды.

Солим суп, под крышкой варим 12-15 минут на среднем огне. Кладем в суп томатную пасту, перемешиваем. Добавляем в суп приправу хмели-сунели и фасоль. Варим суп под крышкой 5 минут.

Шинкуем кинзу. Давим картошку в супе, пропускаем туда через пресс зубчики чеснока. Высыпаем в суп кинзу, перемешиваем.

Можно добавлять чеснок и приправы по своему вкусу, для этого попробуйте суп в процессе варки. Для подачи советуем посыпать суп кинзой и петрушкой.