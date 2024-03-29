Елизавета Глинская, победительница популярного кулинарного шоу «МастерШеф», рассказала, как вкусно приготовить простое печенье с повидлом. Его рассыпчатая текстура и сладкая начинка — это восхитительная комбинация.

Королева десертов поделилась правильными пропорциями самой удачной песочной крошки. Это идеальная основа для быстрой и аппетитной домашней выпечки. Главное — не забудьте отправить готовую крошку на 20–30 минут в морозильную камеру. Лишь затем уже можете приступать к формовке самого десерта.

Как вкусно приготовить простое печенье с повидлом

В качестве начинки для такого лакомства можно использовать или повидло, или варенье. Если вы остановили свой выбор на втором варианте, возьмите кондитерский мешок. Наполните его вареньем. Так вам будет удобнее начинять печенье. К слову, при отсутствии варенья или повидла, можете взять банан. Нарежьте его небольшими шайбочками и затем выложите на песочную крошку. При желании используйте кусочки шоколада. Такая начинка точно придется по душе самым младшим членам семьи.

Ингредиенты

Пшеничная мука200 г Сливочное масло140 г Соль0,25 ч. л. Ванильный сахар10 г Повидло200 г Сахар140 г

Приготовление

Просеиваем пшеничную муку. Соединяем ее с солью, обычным и ванильным сахаром.Натираем на терке охлажденное сливочное масло. Добавляем его к соединенным ингредиентам.Перетираем руками смесь до получения однородной крошки. Отправляем ее в морозильную камеру на полчаса. Берем металлическую или силиконовую форму для выпекания кексов. Смазываем дно и бока формочек маслом. Присыпаем всё пшеничной мукой.Приступаем к формовке печенья. Всыпаем на дно формочек по 1 ст. л. песочной крошки. Равномерно ее распределяем и слегка утрамбовываем. Сверху выкладываем джем. Затем снова всыпаем 1 ст. л. крошки. Отправляем форму в разогретый до 175 градусов духовой шкаф на 15–20 минут.

Затем даем печенью остыть в течение 5 минут. Переворачиваем его и пробуем. Рекомендуем подавать такую домашнюю выпечку с ромашковым чаем. В предыдущей статье мы рассказывали, как правильно заварить этот горячий напиток. Он — это не только прекрасное дополнение к ароматному печенью с повидлом, но еще и отличное успокаивающее средство. Чувство умиротворения после такого вкусного чаепития обеспечено.