Вкусный и сытный салат. Из банальной свеклы: на каждый день и на праздник

Свекольные салаты стали частью обычной жизни человека. Без них трудно представить новогодний стол и осенний ужин. Употреблять свеклу в холодное время года обязательно, так как в ней содержится множество витаминов. Эти витамины помогут поддерживать иммунитет в период холодов.
Помимо этой важной функции, в свекле также содержатся вещества, способные бороться с раковыми клетками. Выпивая свекольный сок или съедая свеклу раз в неделю можно надолго обезопасить себя от рака. Кроме того, свекла избавляет от камней в почках.
Используем этот полезный овощ в праздничном салате.
Ингредиенты для свекольного салата:
- свекла — 3 шт.;
- кукуруза консервированная — 400 г;
- лук — 12 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Варить свеклу рекомендуется в слегка сладкой воде.
Шинкуем мелко чеснок, выкладываем в салатник к свекле. Удаляем из кукурузы лишнюю жидкость, выкладываем тоже в салатник.
Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, добавляем в салат. Солим салат, по вкусу высыпаем черный молотый перец.
Заправляем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем.
В данный салат также можно добавить отваренный картофель и сыры.
Получается вкусный сытный салат на закуску к ужину или на праздничный стол.