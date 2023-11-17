Вкусный и сытный салат. Из банальной свеклы: на каждый день и на праздник

Свекольные салаты стали частью обычной жизни человека. Без них трудно представить новогодний стол и осенний ужин. Употреблять свеклу в холодное время года обязательно, так как в ней содержится множество витаминов. Эти витамины помогут поддерживать иммунитет в период холодов.

Помимо этой важной функции, в свекле также содержатся вещества, способные бороться с раковыми клетками. Выпивая свекольный сок или съедая свеклу раз в неделю можно надолго обезопасить себя от рака. Кроме того, свекла избавляет от камней в почках.

Используем этот полезный овощ в праздничном салате.

Ингредиенты для свекольного салата:

свекла — 3 шт.;

кукуруза консервированная — 400 г;

лук — 12 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Варить свеклу рекомендуется в слегка сладкой воде.

Шинкуем мелко чеснок, выкладываем в салатник к свекле. Удаляем из кукурузы лишнюю жидкость, выкладываем тоже в салатник.

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, добавляем в салат. Солим салат, по вкусу высыпаем черный молотый перец.

Заправляем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем.

В данный салат также можно добавить отваренный картофель и сыры.

Получается вкусный сытный салат на закуску к ужину или на праздничный стол.