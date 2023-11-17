Две пачки лапши быстрого приготовления — отличная основа для сытного салата. К тому же на него нужно потратить не больше времени, чем на просмотр одного эпизода комедийного сериала. Как хорошо, что салат с лапшой быстрого приготовления суперпростой и доступный!

Если вы так же сильно обожаете подобные закуски, как и мы, скорее бегите в магазин за ингредиентами для данного блюда. И помните, что приправу, которая идет в упаковке с сухой лапшой, не нужно выбрасывать. Используйте ее, доводя салат до вкуса.

Как приготовить салат с лапшой быстрого приготовления

Плавленый сыр, который входит в состав данного блюда, делает его вкус более нежным. Но при желании вы можете заменить этот ингредиент другим. Если у вас в холодильнике есть твердый сыр, можете использовать его. Он не выпадет из общей картины.

Ингредиенты

Лапша140 г Колбаса вареная150 г Плавленый сыр100 г Яйцо4 шт. Майонез по вкусу

Приготовление

Помещаем яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. Отправляем яйца вариться, установив сильный нагрев. После закипания держим их на огне 10 минут. Убираем кастрюлю с плиты.Остужаем яйца. Затем очищаем их от скорлупы. Нарезаем яйца кубиками. Измельчаем таким же способом и вареную колбасу. Нарезаем небольшим кубиком и плавленый сыр. Достаем лапшу быстрого приготовления из упаковки. Помещаем ее в миску. Заливаем лапшу кипящей водой. Накрываем ее крышкой. Оставляем лапшу на 7 минут.В большую миску выкладываем запаренную лапшу. Добавляем яйца, плавленый сыр и колбасу. Всыпаем специи, что были в упаковке от лапши. Добавляем майонез. Аккуратно всё перемешиваем.

Отправьте салат на 30–40 минут в холодильник, чтобы все ингредиенты смогли «пожениться». Затем переложите его в красивую тарелку или в пиалу. Украсить закуску можно с помощью свежей петрушки (простым, но всегда удачным декором). К слову, ранее наша редакция делилась рецептом омлета из лапши быстрого приготовления с овощами. Подайте это блюдо своим родным к завтраку. Так вы убедитесь, что данный омлет, приготовленный по столь оригинальной рецептуре, — великолепная идея для первого приема пищи.