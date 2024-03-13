ГлавнаяРецептыВкус украинского Крыма: готовим крымскотатарский пирог Бурма Вкус украинского Крыма: готовим крымскотатарский пирог Бурма На чтение: 1 минута Каждый регион Украины имеет свои блюда-визитки. Почувствовать вкус Крыма можно, приготовив мясной пирог Бурма. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Традиционно его готовят с бараниной. Однако вы можете сделать вегетарианский вариант с овощами. Стоит попробовать «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Бурма – пошаговый рецепт Время: 1 час 20 минут Порций: 4 Ингредиенты для теста: – 500 граммов муки; – 250 миллилитров воды; – 1 чайная ложка соли. Для начинки: – 300 граммов мясного фарша; – 1 большая картофелина; – 1 луковица; – соль, перец, горчица, кориандр, кумин по вкусу; – 70 граммов масла; – 1 яйцо; – черный, белый кунжут белый кунжут по вкусу. Приготовление: Замесите тесто из муки, воды и соли. Оставьте его на 15 минут под салфеткой. Масло растопите. Соедините мелко нарезанный лук, натертый предварительно очищенный картофель, фарш, соль и специи. Тесто раскатайте очень тонко, хорошо смажьте маслом и равномерно выложите начинку. Заверните в рулет, а затем закрутите в улитку и сделайте насечки. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и поставьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные картофельные зразы с грибами и шпинатом. Поделитесь с друзьями