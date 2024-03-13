Описание приготовления:

Блинчики я выпекала на сковороде диаметром 16 см. и сам тортик я собирала в форме тоже диаметром 16 см. Если у вас блинчики получаются большего диаметра, то их очень легко можно обрезать ножом до нужного размера. Готовый тортик лучше съедать максимально быстро.

Назначение: На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Шоколад Блюдо: Выпечка / Торты / Блинный торт

Состав / Ингредиенты:

Мука 250 Грамм

Кефир 400 Миллилитров

Растительное масло 2 Ст. ложки

Сода 1 Чайная ложка

Вода 200 Миллилитров (горячая)

Соль 1 Щепотка

Сахар 40 Грамм

Сливки 30% и выше 200 Миллилитров (120 мл. — в крем-чиз, 80 мл. — в шоколадную глазурь)

Сливочный сыр 400 Грамм

Сахарная пудра 80 Грамм

Шоколад горький 160 Грамм

Бананы 400 Грамм (бананы не очищенные)

Количество порций 8

Калорийность

198 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинный торт с бананами и шоколадом»

Подготовьте ингредиенты для приготовления блинов.

В просторную миску залейте кефир, добавьте растительное масло, соль, сахар, соду. Перемешайте все венчиком и дождитесь, когда сода вступит в реакцию с кефиром.

Просейте муку.

Перемешайте эти ингредиенты венчиком, полностью разбивая все мучные комочки — получается вязкая, густая смесь.

Залейте крутой кипяток.

И все перемешайте венчиком до получения однородного теста. Консистенция теста должна быть не жидкой, но и не сверх густой, примерно как сметана минимальной жирности.

Смажьте сковороду растительным маслом и выпекайте блинчики с двух сторон до появления золотистого оттенка.

Готовые блинчики получаются толстенькими со сквозными порами-дырочками — выглядят очень аппетитно.

Подготовьте все ингредиенты для приготовления крем-чиза, шоколадной глазури. Также подготовьте бананы для фруктовой прослойки.

В просторную миску залейте 120 мл. жирных сливок и взбейте их миксером до кремообразного состояния.

Добавьте ко взбитым сливкам сливочный сыр и сахарную пудру.

Миксером на небольшой скорости перемешайте эти ингредиенты до полного соединения — в итоге получается нежный, однородный крем.

На дно разъемной формы (у меня форма диаметром 16 см.) выложите пергамент для выпекания и приступайте к сборке блинного тортика — положите первый блинчик, а поверх распределите слоем 2-3 столовые ложки крем-чиза.

Выложите поверх кремового слоя тонкие кружочки очищенного банана слоем. Так выкладывайте по очереди поверх блинчик, слой крема и слой бананов. Последним слоем у тортика будет просто блинчик. Для торта мне понадобилось 7 толстых блинчиков диаметром 16 см. Форму с собранным тортиком отправьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

После холодильника извлеките почти готовый тортик из формы на горизонтальную поверхность.

Приготовьте шоколадную глазурь. Сразу хочу отметить, что глазурь может получиться у вас любой густоты — это зависит от вашего желания. У меня получилась в итоге достаточно густая глазурь. В миску для водяной бани поломайте шоколад кусочками и добавьте жирные сливки (количеством сливок регулируйте густоту глазури).

На водяной бане растопите шоколад со сливками, активно помешивая кулинарной лопаткой — должна получиться однородная, гладкая шоколадная смесь.

Покройте весь (верх и бока) тортик слоем шоколадной глазури и отправьте охлаждаться в холодильник на час.

Готовый блинный тортик украсьте по своему желанию. Я верх тортика обильно присыпала тертым горьким шоколадом и положила поверх дольки мандаринов. Кусочками банана лучше не украшать — он очень быстро темнеет.

Приятного аппетита!