ГлавнаяРецептыРыхлые булочки к школьному десерту: рецепт ягодных синабонов Рыхлые булочки к школьному десерту: рецепт ягодных синабонов На чтение: 2 минуты Не знаете, что дать ребенку с собой в школу? Мы предлагаем обратить внимание на рыхлые и необыкновенно аппетитные булочки синабоны, но не с классической начинкой, а с ягодной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Синабоны – популярные сочные булочки, которые просто тают во рту. Согласно классическому рецепту, их начиняют смесью корицы и сахара, но мы предлагаем попробовать другой вариант – с ягодами. Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней Рецепт ягодных синабонов Время: 4 часа Порции: 12 штук Ингредиенты: – 1 яйцо; – 200 граммов теплого молока; – 40 граммов сахара; – 1/3 чайной ложки соли; – 1,5 чайных ложек сухих дрожжей (или 15 граммов прессованных); – 450 – 500 граммов муки; – 50 граммов мягкого сливочного масла. Для начинки: – 300 грамм ягод; – 50 граммов воды; – 100 граммов сахара; – 40 граммов крахмала. Для крема: – 200 граммов крем-сыра (или жирной сметаны); – 40 граммов сахарной пудры; – ваниль. Приготовление: Смешиваем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи, добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто прямо до полного увлажнения муки и оставляем на 30 минут. ️После добавляем мягкое масло и вымешиваем 5 – 10 минут до гладкости. Если тесто прилипнет к рукам, добавляем еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто оставляем подойти на 1 час. Для ягодной начинки взбиваем ягоды с сахаром блендером, добавляем крахмал. Доводим на огне до загустения, охлаждаем. ️Тесто раскатываем в прямоугольник 40х50 сантиметров, смазываем ягодной начинкой, скручиваем в рулет и защипываем края, нарезаем нитью на 12 ровных кусочков. ️Оставляем подойти на 40 минут. Выпекаем при 180 градусах 40 минут, до золотистости. ️Для крема просто смешиваем крем-сыр, пудру и ваниль, смазываем кремом теплые булочки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочную шарлотку в духовке. Поделитесь с друзьями