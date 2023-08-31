Воздушный манник на кефире 4 стакана. Просто, вкусно и доступно

Как только в нашей стране появилась манная крупа, люди сразу стали думать, что из нее можно приготовить помимо каши. Так как манная крупа напоминает муку, повара сразу смекнули, что ее можно использовать для выпечки. В итоге уже в XII веке стали готовить манник.

Этот вид выпечки напоминал пирог, при этом и отличался от данного блюда. Манник был сытным и вкусным, сладким. Выпечка отлично сочеталась с ягодами, поэтому долгое время заменяла торты.

Мы покажем, какой вкусный манник можно сделать с ягодами.

Ингредиенты ягодного манника:

черная смородина — 200 г;

кефир — 250 мл;

мука — 130 г;

манная крупа — 170 г;

сахар — 200 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — ч. л.;

разрыхлитель — 10 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 8 г.

Приготовление ягодного манника:

В миске соединяем кефир с манной крупой, перемешиваем и оставляем массу на час. В отдельную тару разбиваем яйца, высыпаем соль, ванильный сахар и сахарный песок, взбиваем миксером на больших оборотах 7 минут.

Добавляем в яичную смесь набухшую манную крупу, смешиваем компоненты. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в смесь манной крупы и яиц.

Тщательно смешиваем ингредиенты, не оставляем комочки. Застилаем дно формы для выпекания пергаментом, стенки смазываем растительным маслом.

Выкладываем тесто в форму, распределяем по дну. Промываем ягоды смородины, выкладываем на верхушку теста. Выпекаем манник в духовке при 180 градусах 40 минут.

После выпекания манник остужаем, посыпаем сахарной пудрой. Вместо смородины можно использовать другие ягоды.