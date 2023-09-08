Вкусная заготовка на зиму: простой рецепт маринованных кабачков

Эти кабачки заготавливают в масле, и они сохраняют в себе весь вкус лета.

Кабачки в масле — это заготовка на зиму, которую очень просто приготовить. По этому рецепту овощи получаются красивыми и хрустящими. Кабачки в масле можно подавать в качестве закуски к горячей брускетте или, как гарнир к сырным или рыбным блюдам. Они украсят ваш стол своим ярко-зеленым цветом и аппетитным вкусом. Рецептом поделились на сайте Misya.

Маринованные кабачки

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

крупная соль;

500 мл воды;

300 мл уксуса;

3 зубчика чеснока;

4 перца чили;

мята;

750 мл оливкового масла.

Вымойте и очистите кабачки, нарежьте их соломкой. Положите их в дуршлаг, посыпьте крупной солью, сверху поставьте груз (например, кастрюлю с водой) и дайте постоять так пару часов.

Таким образом из кабачков стечет весь сок. После промойте их и хорошо отожмите.

Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой и уксусом и, когда она начнет закипать, добавьте кабачки. Как только вода снова закипит, слейте воду с кабачков.

Затем положите их на чистую ткань, чтобы они высохли.

Очистите чеснок и перец чили, вымойте и обсушите листья мяты. Затем нарежьте все на небольшие кусочки, а мяту разберите на листики.

Начните заполнять стерилизованные банки, чередуя слой кабачков со слоем приправ (чеснок, мята и перец чили), пока банки не наполнятся.

Хорошо прижмите все содержимое, чтобы внутри банки не образовывались пузырьки воздуха, затем медленно наполняйте банки маслом, пока кабачки полностью не покроются им.

Закройте банки крышками и храните в темном и прохладном месте.

Подождите хотя бы неделю, а лучше месяц, прежде чем пробовать свои кабачки в масле. После открытия банки храните ее в холодильнике. Проверяйте уровень масла: оно всегда должно полностью покрывать овощи. При необходимости доливайте масло в банку.

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