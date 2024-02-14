ГлавнаяРецептыВизитная карточка галицких хозяек: древний рецепт бюджетного и вкусного яворовского пирога Визитная карточка галицких хозяек: древний рецепт бюджетного и вкусного яворовского пирога На чтение: 2 минуты Яворовский пирог очень часто готовят галицкие хозяйки. И не зря, ведь он — бюджетный и очень вкусный. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Яворовский пирог готовится очень просто. Вам нужно лишь немного времени и доступные продукты. Стоит попробовать Ваш любимый будет в восторге: приготовьте незабываемый шашлык в духовке на романтический ужин Рецепт яворовского пирога в духовке Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты для теста: – 120 миллилитров воды или молока; – 250 граммов муки; – 20 граммов свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих; – 1 яйцо; – 50 миллилитров растительного масла; – соль, сахар по вкусу. Для начинки: – 150 граммов гречки; – 1 килограмм картофеля; – 2 луковицы; – 2 – 3 столовые ложки растительного масла; – смесь сухих трав. Приготовление: Если используете свежие дрожжи, то разведите их в небольшом количестве теплой воды или молока с ложкой сахара и отставьте на несколько минут. Смешайте муку, молоко или воду, дрожжи, соль, сахар, яйцо и замесите тесто. Добавьте к нему масло и хорошо вымесите. Накройте и поставьте в теплое место. Тем временем картофель почистьте, нарежьте кубиками и отварите. Сделайте пюре. Гречку сварите. Лук мелко порежьте и поджарьте на растительном масле. Охладите все и смешайте. Обычно соотношение гречки и картофеля составляет примерно 1:1. К начинке добавьте специи. Из теста раскатайте лепешку. На него выложите начинку, хорошо отступив от краев. Края теста подберите и заверните в них начинку, чтобы она оказалась, будто в мешке. Хорошо залепите края и переверните в смазанную маслом форму залепленными краями вниз. Верх пирога проколите вилкой и смажьте желтком. Выпекайте при 200 градусах около часа. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкуснейший пирог с курицей, но не с тестом, а с рисом. Поделитесь с друзьями