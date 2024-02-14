Визитная карточка галицких хозяек: древний рецепт бюджетного и вкусного яворовского пирога

Яворовский пирог очень часто готовят галицкие хозяйки. И не зря, ведь он — бюджетный и очень вкусный.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яворовский пирог готовится очень просто. Вам нужно лишь немного времени и доступные продукты.

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Рецепт яворовского пирога в духовке

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 120 миллилитров воды или молока;

– 250 граммов муки;

– 20 граммов свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих;

– 1 яйцо;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, сахар по вкусу.

Для начинки:

– 150 граммов гречки;

– 1 килограмм картофеля;

– 2 луковицы;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– смесь сухих трав.

Приготовление:

Если используете свежие дрожжи, то разведите их в небольшом количестве теплой воды или молока с ложкой сахара и отставьте на несколько минут. Смешайте муку, молоко или воду, дрожжи, соль, сахар, яйцо и замесите тесто. Добавьте к нему масло и хорошо вымесите. Накройте и поставьте в теплое место. Тем временем картофель почистьте, нарежьте кубиками и отварите. Сделайте пюре. Гречку сварите. Лук мелко порежьте и поджарьте на растительном масле. Охладите все и смешайте. Обычно соотношение гречки и картофеля составляет примерно 1:1. К начинке добавьте специи. Из теста раскатайте лепешку. На него выложите начинку, хорошо отступив от краев. Края теста подберите и заверните в них начинку, чтобы она оказалась, будто в мешке. Хорошо залепите края и переверните в смазанную маслом форму залепленными краями вниз. Верх пирога проколите вилкой и смажьте желтком. Выпекайте при 200 градусах около часа.

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