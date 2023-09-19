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Вкусный салат с цветной капустой

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Вкусный салат с цветной капустой

Барышни, а вы уже успели попробовать действительно вкусный виноград в этом сезоне? Лично я убеждена, что с этим продуктом, как и с арбузами, спешить некуда. Действительно хорошие экземпляры на рынок прибывают ближе к середине октября. Хотя, конечно, всё зависит от сорта винограда. Поздние сладкие плоды я люблю добавлять в салат с цветной капустой. Как я до этого додумалась? Не самостоятельно!

Колитесь, а вы тоже готовите цветную капусту в основном в кляре? Мне пришлось изменить данной традиции лишь этой осенью. В гости приехали маленькие племянницы, и они, ясное дело, жареного не едят. Тут-то мне и пришла в голову блестящая идея!

Как приготовить вкусный салат с цветной капустой

Для приготовления этой закуски вам понадобятся типично осенние продукты. К примеру, виноград я использую исключительно домашний, сортов «Кишмиш» и «Хамелеон». Косточки во время приготовления не выбираю: они придают блюду терпкость, и мне это нравится. Ознакомьтесь и с остальным продуктовым набором!

Ингредиенты

Цветная капуста350 г Салями200 г Майонез2–3 ст. л. Виноград белый300 г Творог100 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп5 г

Приготовление

    Головку (или половину) цветной капусты разделите на соцветия. Тщательно промойте их под проточной водой. Отварите капусту в слегка подсоленной воде до состояния полуготовности. 5 минут должно хватить.

    Вкусный салат с цветной капустой

    Затем откиньте капусту на дуршлаг, дайте жидкости полностью стечь. Пусть капуста остынет в дуршлаге. А вы тем временем нарежьте колбасу соломкой. Она должна быть не сильно твердой, чтобы не повредить капусту.

    Вкусный салат с цветной капустой

    Виноград промойте, нарежьте плоды кружками. Если они слишком мелкие, просто поделите пополам. Порубите зелень, смешайте ее с творогом. Подготовленные ингредиенты смешайте с остывшей капустой.

    Вкусный салат с цветной капустой

    По вкусу добавьте специи и чеснок, пропущенный через пресс. Туда же отправьте майонез. Кстати, его с легкостью можно заменить белым йогуртом. Блюдо готово! Перед подачей можете отправить его ненадолго в холодильник.

Кстати, встречала в Сети похожие рецепты данного блюда. Некоторые хозяюшки ко всему прочему в салат добавляют помидор, либо ананас, либо консервированную кукурузу. Рекомендую выбрать что-то одно, чтобы не переборщить с насыщенностью. А чтобы сделать закуску более сытной, добавьте отварное куриное филе. Приятного аппетита!

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