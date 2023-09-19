Барышни, а вы уже успели попробовать действительно вкусный виноград в этом сезоне? Лично я убеждена, что с этим продуктом, как и с арбузами, спешить некуда. Действительно хорошие экземпляры на рынок прибывают ближе к середине октября. Хотя, конечно, всё зависит от сорта винограда. Поздние сладкие плоды я люблю добавлять в салат с цветной капустой. Как я до этого додумалась? Не самостоятельно!

Колитесь, а вы тоже готовите цветную капусту в основном в кляре? Мне пришлось изменить данной традиции лишь этой осенью. В гости приехали маленькие племянницы, и они, ясное дело, жареного не едят. Тут-то мне и пришла в голову блестящая идея!

Как приготовить вкусный салат с цветной капустой

Для приготовления этой закуски вам понадобятся типично осенние продукты. К примеру, виноград я использую исключительно домашний, сортов «Кишмиш» и «Хамелеон». Косточки во время приготовления не выбираю: они придают блюду терпкость, и мне это нравится. Ознакомьтесь и с остальным продуктовым набором!

Ингредиенты

Цветная капуста350 г Салями200 г Майонез2–3 ст. л. Виноград белый300 г Творог100 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп5 г

Приготовление

Головку (или половину) цветной капусты разделите на соцветия. Тщательно промойте их под проточной водой. Отварите капусту в слегка подсоленной воде до состояния полуготовности. 5 минут должно хватить. Затем откиньте капусту на дуршлаг, дайте жидкости полностью стечь. Пусть капуста остынет в дуршлаге. А вы тем временем нарежьте колбасу соломкой. Она должна быть не сильно твердой, чтобы не повредить капусту. Виноград промойте, нарежьте плоды кружками. Если они слишком мелкие, просто поделите пополам. Порубите зелень, смешайте ее с творогом. Подготовленные ингредиенты смешайте с остывшей капустой. По вкусу добавьте специи и чеснок, пропущенный через пресс. Туда же отправьте майонез. Кстати, его с легкостью можно заменить белым йогуртом. Блюдо готово! Перед подачей можете отправить его ненадолго в холодильник.

Кстати, встречала в Сети похожие рецепты данного блюда. Некоторые хозяюшки ко всему прочему в салат добавляют помидор, либо ананас, либо консервированную кукурузу. Рекомендую выбрать что-то одно, чтобы не переборщить с насыщенностью. А чтобы сделать закуску более сытной, добавьте отварное куриное филе. Приятного аппетита!