ГлавнаяРецептыВкусный влажный лимонно-маковый кекс к чаю или кофе Вкусный влажный лимонно-маковый кекс к чаю или кофе На чтение: 2 минуты Домашняя выпечка самая вкусная, здесь и сомнений нет. Но ведь не всегда у нас есть большой ассортимент продуктов, чтобы приготовить что-нибудь на скорую руку, а с этим рецептом все возможно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусный влажный лимонно-маковый кекс сочетает в себе не только изысканный вкус, но и доступность по ингредиентам. Лимон и мак – одно из самых популярных сочетаний в выпечке. Этот кекс просто идеален, а готовится быстро и просто. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Подавайте его чаю или кофе, на семейные застолья или уютные посиделки с коллегой. Рецепт лимонно-макового кекса Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 яйца; – 125 граммов сахара; – щепотка соли; – 100 граммов молока; – 50 граммов масла; – 100 граммов лимонного фреша; – 230 граммов муки; – 5 граммов разрыхлителя; – 30 граммов мака; – цедра 1 лимона. Для пропитки: – 75 граммов воды; – 75 граммов сахара; – 75 граммов лимонного сока. Для глазури: – 100 граммов сахарной пудры; – 15 граммов лимонного сока. Приготовление: Для теста яйца, сахар и соль взбиваем миксером в пышную светлую пену (7 – 8 минут). Продолжая взбивать на самых низких оборотах, добавляем молоко, растительное масло и лимонный фреш. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, мак, цедру лимона и перемешиваем до однородности. Переливаем в форму с пергаментом и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут, затем еще 15 минут при 180 градусах. ⠀ Для пропитки воду, сахар и лимонный фреш доводим до кипения и пропитываем горячий кекс. ⠀ Для глазури сахарную пудру сочетаем с лимонным фрешем до желаемой консистенции и покрываем охлажденный кекс. Посыпаем цедрой и убираем в холодильник до застывания глазури. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лимонный пирог с ягодами. Поделитесь с друзьями