Вкусный влажный лимонно-маковый кекс к чаю или кофе

Домашняя выпечка самая вкусная, здесь и сомнений нет. Но ведь не всегда у нас есть большой ассортимент продуктов, чтобы приготовить что-нибудь на скорую руку, а с этим рецептом все возможно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вкусный влажный лимонно-маковый кекс сочетает в себе не только изысканный вкус, но и доступность по ингредиентам. Лимон и мак – одно из самых популярных сочетаний в выпечке. Этот кекс просто идеален, а готовится быстро и просто.

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Подавайте его чаю или кофе, на семейные застолья или уютные посиделки с коллегой.

Рецепт лимонно-макового кекса

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 125 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 100 граммов молока;

– 50 граммов масла;

– 100 граммов лимонного фреша;

– 230 граммов муки;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 30 граммов мака;

– цедра 1 лимона.

Для пропитки:

– 75 граммов воды;

– 75 граммов сахара;

– 75 граммов лимонного сока.

Для глазури:

– 100 граммов сахарной пудры;

– 15 граммов лимонного сока.

Приготовление:

Для теста яйца, сахар и соль взбиваем миксером в пышную светлую пену (7 – 8 минут). Продолжая взбивать на самых низких оборотах, добавляем молоко, растительное масло и лимонный фреш.

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, мак, цедру лимона и перемешиваем до однородности.

Переливаем в форму с пергаментом и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут, затем еще 15 минут при 180 градусах. ⠀

Для пропитки воду, сахар и лимонный фреш доводим до кипения и пропитываем горячий кекс. ⠀

Для глазури сахарную пудру сочетаем с лимонным фрешем до желаемой консистенции и покрываем охлажденный кекс.

Посыпаем цедрой и убираем в холодильник до застывания глазури.

Приятного аппетита!

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