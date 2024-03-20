Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

Пышки когда-то были популярными среди детей и взрослых. Это пышные шарики теста, приготовленные в растительном масле. Хрустящие золотистые шарики готовили повсеместно и в большом объеме, особенно в многодетных семьях. Сейчас про пышки мало кто помнит. Вероятно, рецепты сохранились у бабушек, но их мало кто готовит.
При этом пышки были универсальным видом выпечки. Готовились быстро, хватало надолго. Пышки играли роль и завтрака, и перекуса.
Стоит приготовить пышки хотя бы один раз. Это выпечка, от которой сложно оторваться.
Ингредиенты для пышек:
- Яйцо — 2 шт.;
- Мука — 240 г;
- Творог — 400 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — 40 г.
Приготовление пышек:
Творог взбиваем блендером до кремовой массы, разбиваем к нему яйца и высыпаем сахар и соль, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто.
Делим тесто на две равные части, раскатываем в жгуты.
Делим жгуты на маленькие кусочки, скатываем шарики.
В сковороде в горячем растительном масле обжариваем шарики из теста до золотистой корочки со всех сторон.
Выкладываем пышки на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.
Получаются золотистые мягкие пышки на завтрак и перекус.