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Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

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Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

Пышки когда-то были популярными среди детей и взрослых. Это пышные шарики теста, приготовленные в растительном масле. Хрустящие золотистые шарики готовили повсеместно и в большом объеме, особенно в многодетных семьях. Сейчас про пышки мало кто помнит. Вероятно, рецепты сохранились у бабушек, но их мало кто готовит.

При этом пышки были универсальным видом выпечки. Готовились быстро, хватало надолго. Пышки играли роль и завтрака, и перекуса.

Стоит приготовить пышки хотя бы один раз. Это выпечка, от которой сложно оторваться.

Ингредиенты для пышек:

  • Яйцо — 2 шт.;
  • Мука — 240 г;
  • Творог — 400 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сахар — 40 г.

Приготовление пышек:

Творог взбиваем блендером до кремовой массы, разбиваем к нему яйца и высыпаем сахар и соль, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Делим тесто на две равные части, раскатываем в жгуты.

Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

Делим жгуты на маленькие кусочки, скатываем шарики.

Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

В сковороде в горячем растительном масле обжариваем шарики из теста до золотистой корочки со всех сторон.

Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

Выкладываем пышки на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

Получаются золотистые мягкие пышки на завтрак и перекус.

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