Вместо надоевших сырников. Творожные пышки на завтрак или перекус: вкусный и простой рецепт

Пышки когда-то были популярными среди детей и взрослых. Это пышные шарики теста, приготовленные в растительном масле. Хрустящие золотистые шарики готовили повсеместно и в большом объеме, особенно в многодетных семьях. Сейчас про пышки мало кто помнит. Вероятно, рецепты сохранились у бабушек, но их мало кто готовит.

При этом пышки были универсальным видом выпечки. Готовились быстро, хватало надолго. Пышки играли роль и завтрака, и перекуса.

Стоит приготовить пышки хотя бы один раз. Это выпечка, от которой сложно оторваться.

Ингредиенты для пышек:

Яйцо — 2 шт.;

Мука — 240 г;

Творог — 400 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — 40 г.

Приготовление пышек:

Творог взбиваем блендером до кремовой массы, разбиваем к нему яйца и высыпаем сахар и соль, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Делим тесто на две равные части, раскатываем в жгуты.

Делим жгуты на маленькие кусочки, скатываем шарики.

В сковороде в горячем растительном масле обжариваем шарики из теста до золотистой корочки со всех сторон.

Выкладываем пышки на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Получаются золотистые мягкие пышки на завтрак и перекус.