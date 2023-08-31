Рецепт: Икра овощная — из того что было

Ингредиенты:
кабачки — 1 шт;
патиссоны — 1 шт;
огурцы — 5 шт;
свекла — 2 шт;
перец болгарский — 2 шт;
перец острый — 2 шт;
морковь — 2 шт;
лук репчатый — 2 шт
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом овощной икры — из всего что собрали с огорода. Это кабачок, огурцы, морковь, свекла, патиссон, также острый перец, сладкий перец по вкусу и лук.
Я решила добавить еще немного яблок.
Также томатная паста пару ложек.
И уксус пару ложек.
Кабачок нарезаем произвольно.
Патиссон тоже нарезаем.
Нарезаем перец.
Огурцы лучше брать переспелые.
Лук и морковь нарезаем также произвольно.
Свеклу нарезаем брусочками.
Все овощи складываем в чашу мультиварки или кастрюлю.
Ставим овощи тушить часа на два. Добавляем томатную пасту и уксус. Без воды!
Потом даем овощам остыть и перебиваем блендером.
Добавляем чеснок по вкусу. И еще раз тушим минут 10.
Затем разливаем в баночки и стерилизуем. Икра готова.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.