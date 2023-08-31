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Рецепт: Икра овощная — из того что было

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Рецепт: Икра овощная — из того что было

Ингредиенты:
кабачки — 1 шт;
патиссоны — 1 шт;
огурцы — 5 шт;
свекла — 2 шт;
перец болгарский — 2 шт;
перец острый — 2 шт;
морковь — 2 шт;
лук репчатый — 2 шт
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом овощной икры — из всего что собрали с огорода. Это кабачок, огурцы, морковь, свекла, патиссон, также острый перец, сладкий перец по вкусу и лук.

Я решила добавить еще немного яблок.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Также томатная паста пару ложек.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

И уксус пару ложек.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Кабачок нарезаем произвольно.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Патиссон тоже нарезаем.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Нарезаем перец.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Огурцы лучше брать переспелые.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Лук и морковь нарезаем также произвольно.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Свеклу нарезаем брусочками.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Все овощи складываем в чашу мультиварки или кастрюлю.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Ставим овощи тушить часа на два. Добавляем томатную пасту и уксус. Без воды!

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Потом даем овощам остыть и перебиваем блендером.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Добавляем чеснок по вкусу. И еще раз тушим минут 10.

Затем разливаем в баночки и стерилизуем. Икра готова.

Рецепт: Икра овощная - из того что было

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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