Рецепт: Икра овощная — из того что было

Ингредиенты:

кабачки — 1 шт;

патиссоны — 1 шт;

огурцы — 5 шт;

свекла — 2 шт;

перец болгарский — 2 шт;

перец острый — 2 шт;

морковь — 2 шт;

лук репчатый — 2 шт

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом овощной икры — из всего что собрали с огорода. Это кабачок, огурцы, морковь, свекла, патиссон, также острый перец, сладкий перец по вкусу и лук.

Я решила добавить еще немного яблок.

Также томатная паста пару ложек.

И уксус пару ложек.

Кабачок нарезаем произвольно.

Патиссон тоже нарезаем.

Нарезаем перец.

Огурцы лучше брать переспелые.

Лук и морковь нарезаем также произвольно.

Свеклу нарезаем брусочками.

Все овощи складываем в чашу мультиварки или кастрюлю.

Ставим овощи тушить часа на два. Добавляем томатную пасту и уксус. Без воды!

Потом даем овощам остыть и перебиваем блендером.

Добавляем чеснок по вкусу. И еще раз тушим минут 10.

Затем разливаем в баночки и стерилизуем. Икра готова.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.