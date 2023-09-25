Врач Павлова: как приготовить кукурузу и «выжать» из нее всю пользу

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каком виде кукуруза будет полезнее всего. Об этом сообщает «Рамблер».

Пользу кукурузы невозможно недооценить. Она содержит витамины практически всех групп, от A до PP, является источником клетчатки, обладает мочегонным и противовоспалительным эффектом.

Больше всего полезных веществ в сырой кукурузе. Ее можно есть, но организму сложно усваивать необработанный продукт. По словам доктора Павловой, самым оптимальным способом приготовления кукурузы будет легкая термообработка — для этого початок надо отварить или отправить в микроволновку на 2–3 минуты.

Однако даже в таком виде кукуруза останется для желудка трудноперевариваемым продуктом. Чтобы снизить нагрузку на ЖКТ, диетолог советует тщательно пережевывать зерна. По словам Павловой, за один укус нужно делать в среднем 33 жевательных движения.

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