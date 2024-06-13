Временный и постоянный ВНЖ в Украине: в чем разница, и в чем подвох?

Ни одна виза Вам не позволит находиться в другой стране более 90 дней. И если Ваша родная страна установила с государством, куда Вы намерены отправиться, условия безвизового въезда, ситуация не изменится. Если решили работать, учиться, жить с семьей в другом государстве или на каких-то других основаниях оставаться за границей более 3-х месяцев, нужно будет позаботиться о таком документе, как вид на жительство.

В Украине такой документ бывает двух типов: временный и постоянный. В принципе, названия говорят сами за себя.

Временный ВНЖ оформляется на некоторый период. В каждой стране этот срок определяется во внутреннем порядке, и, например, в Украине документ такого формата выдается на год. Дополнительно можно продлить действие ВНЖ еще на 12 месяцев.

Постоянный ВНЖ, по сути, это аналог гражданства, вот только иностранцы с ПМЖ не голосуют и не баллотируются на выборах. В законодательстве даже предусмотрена возможность выбора оформления постоянного ВНЖ или гражданства на основании двухлетнего брака с украинцем, а также инвестиции в экономику страны суммы более $ 100 тыс.

Какие должны быть основания, чтобы остаться на год?

Причины получения временного вида на жительство чуть менее серьезны, нежели основания для оформления ПМЖ. К примеру:

ВНЖ Вам выдадут, если Вы приехали учиться, работать официально, только-только брак заключили с иностранцем и т.д. То есть, это что-то такое, что не подразумевает необходимости постоянно жить в стране, а достаточно 1-2-х лет, пока Вы не решите, что делать дальше. В большинстве случаев на основании временного ВНЖ можно делать постоянный вид на жительство.

А вот для получения ПМЖ иностранец уже должен, как говорилось, или вложить колоссальную сумму денег, или в браке прожить в Украине 2 года, или официально числиться беженцем 3 года, ну и на основании семейных связей – тут уж не поспоришь. Да, еще Вы можете быть очень важным специалистом для страны, но это условие актуально крайне редко.

Подтверждение оснований

Само собой, если Вы собираетесь оформить временный и постоянный ВНЖ в Украине (на сайте подробно расписаны основания для получения каждого из документов, необходимые бумаги, процедура оформления и пр.), Ваши причины должны быть документально подтверждены. К тому же, они должны быть правильно оформлены.

Если это бумаги из-за границы, при подаче в миграционную службу к ним прикрепляется перевод на украинский язык, который должен быть заверен нотариально. Если это ходатайство от Министерства образования, на документе должна быть мокрая печать и официальная символика Министерства и т.д.

Если Вы сами не понимаете или не до конца понимаете, какие бумаги следует представлять и как их правильно оформить, лучше или детально выяснить это своими силами, или обратиться к юристам, например, компании «Zigma». Они предоставят консалтинговые услуги, после чего практически сопроводят всю процедуру до момента предоставления вам желаемого документа.