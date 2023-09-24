Все не вечно: технолог рассказала, сколько можно хранить натуральный мед

Натуральный мед должен храниться не более двух лет, сообщила порталу NEWS.ru сотрудник Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова.

Кажется, что мед может храниться вечность, но на самом деле он пригоден для использования только в течении 2 лет. Эксперт подтвердила, что гниение и заражение микробами этому продукту практически не грозят, просто целебные свойства и вкусовые качества меда со временем «испаряются».

Чтобы все два года хранить мед в первозданном виде, Третьякова советует перелить его в стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой. Оптимальной температурой для меда будет промежуток от 0 до +20°C.

Также меду противопоказано контактировать с солнечными лучами, так как уникальный медовый фермент ингибин разрушается при воздействии света и высоких температур.

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