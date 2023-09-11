ГлавнаяРецептыВы больше не будете покупать его в магазине: рецепт пикантного домашнего кетчупа на зиму Вы больше не будете покупать его в магазине: рецепт пикантного домашнего кетчупа на зиму На чтение: 2 минуты Кетчуп, непременно, именно тот соус, который нередко возникает на наших столах. Обычно мы покупаем его в магазине, но он точно не сравнится с продуктом, который вы сделаете своими руками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Домашний кетчуп – это то, что должна приготовить любая хозяйка. Особенно вам понравится сочетание вкусов томатов и слив, отлично дополнит привычные блюда. Интересно Традиции – это вкусно: как приготовить особый суп с куриными голенями и галушками Домашний кетчуп: простой рецепт Время: 1 час 30 минут Порций: 6 баночек Ингредиенты: – 2 килограмма помидоров; – 1,5 килограмма слив; – 2 яблока; – 2 красных перца; – 4 большие луковицы; – 4 зубчика чеснока; – 4 столовые ложки сахара; – 3 столовые ложки соли; – чайная кровать перца; – чайная ложка сладкого перца; – чайная ложка острого перца; – 2/3 стакана уксуса; – 1/2 чайной ложки порошка карри; – 1/2 стакана воды; – 3 лавровых листа; – 3 гвоздики; – 3 горошины перца. Приготовление: Сливы моем и удаляем кости. Лук, чеснок и яблоки нарезаем ломтиками. Перец чистим от семян и нарезаем кубиками. Помидоры чистим от кожуры и мелко нарезаем. Все ингредиенты кладем в кастрюлю, добавляем половину стакана воды и варим до мягкости. Когда овощи станут мягкими, измельчаем их миксером или блендером до однородности. Добавляем в соус специи и варим еще 30 минут. Острый соус разливаем в сухие и чистые банки. Закрываем их крышками и пастеризуем 10 минут. Переворачиваем банки и оставляем до охлаждения. Поделитесь с друзьями