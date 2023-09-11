Вы больше не будете покупать его в магазине: рецепт пикантного домашнего кетчупа на зиму

Кетчуп, непременно, именно тот соус, который нередко возникает на наших столах. Обычно мы покупаем его в магазине, но он точно не сравнится с продуктом, который вы сделаете своими руками.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Домашний кетчуп – это то, что должна приготовить любая хозяйка. Особенно вам понравится сочетание вкусов томатов и слив, отлично дополнит привычные блюда.

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Домашний кетчуп: простой рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: 6 баночек

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 1,5 килограмма слив;

– 2 яблока;

– 2 красных перца;

– 4 большие луковицы;

– 4 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки соли;

– чайная кровать перца;

– чайная ложка сладкого перца;

– чайная ложка острого перца;

– 2/3 стакана уксуса;

– 1/2 чайной ложки порошка карри;

– 1/2 стакана воды;

– 3 лавровых листа;

– 3 гвоздики;

– 3 горошины перца.

Приготовление: