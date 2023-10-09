ГлавнаяРецептыТкемали из алычи – настоящий вкус Грузии, который можно приготовить дома Ткемали из алычи – настоящий вкус Грузии, который можно приготовить дома На чтение: 2 минуты Давно мечтали об универсальном соусе к мясу, но никак не могли его найти? Попробуйте ткемали – у него нет конкурентов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ткемали – традиционный грузинский соус для мяса, в который входит большое количество алычи и специй. Он очень пряный, ароматный и подходит к шашлыкам, стейкам и другим мясным блюдам. Читайте также Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра 24 канал подготовил рецепт ткемали из желтой алычи, который вы с легкостью повторите дома. Рецепт соуса ткемали Время: 3 часа Порции: 3 Ингредиенты: – 3 килограмма алычи; – 9 ложек сахара; – 400 – 450 граммов воды; – 18 зубчиков чеснока; – большой пучок петрушки или кинзы; – 4,5 чайных ложек соли; – 4, 5 чайных ложек хмели-сунели; – 2 – 3 штуки красного острого перца чили. Приготовление: Тщательно моем алычу, отвариваем ее в кастрюле с водой в течение 30 минут до мягкого состояния. Перетираем через сито, чтобы избавиться от косточек. Перебиваем алычу в блендере до однородного состояния. Отправляем пюре в кастрюлю и варим еще 30 минут до испарения лишней жидкости. Добавляем в пюре сахар, соль и хмели-сунели. Перемешиваем и выжимаем до пюре чеснок. Нарезаем средними кусками перец чили и отправляем в пюре. Варим массу еще 30 минут. Нарезаем зелень и отправляем в алычи. Перебиваем соус блендером до однородной массы. Перекладываем соус в чистые и стерилизованные банки, накрываем крышками. На дно большой кастрюли кладем полотенце, заливаем все водой и кладем банки. Стерилизуем ткемали в течение 10 минут. Закрываем соус, переворачиваем верх дном и накрываем полотенцем. Охлаждаем банки при комнатной температуре. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сливовую галету к чаю за рецептом. Поделитесь с друзьями