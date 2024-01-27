Описание приготовления:

Отличное блюдо не только для любителей кабачков, но и для всех, кто следит за фигурой. Рецепт достаточно простой, а результат превосходный! Кабачки получаются нежные и сочные, а с ароматной сырной шапочкой, этот овощ придётся по вкусу даже тем, кто его обычно не употребляет. Берите этот замечательный рецепт себе на вооружение!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Горячие блюда / Гарниры

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 400 Грамм

Сыр 120 Грамм

Растительное масло 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

128 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кабачки запеченные с сыром в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты. Кабачки выбирайте молодые с тонкой шкуркой.

Кабачок промойте и нарежьте кольцами, толщиной около 1 см. Выложите в смазанную маслом чашу мультиварки. Посолите и поперчите по вкусу.

Установите режим "Запекание" или "Выпечка" и готовьте 30 минут.

За 10 минут до готовности посыпьте кабачки тёртым сыром. Если кабачков много, то аккуратно приподнимите их, чтобы сыр распределился максимально равномерно, а так же возможно понадобится больше времени на приготовление. Ориентируйтесь на желаемую степень готовности кабачков и на мощность вашей помощницы.

Вот и всё, кабачки запеченные с сыром в мультиварке готовы. Переложите их на тарелку, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!