Описание приготовления:
Отличное блюдо не только для любителей кабачков, но и для всех, кто следит за фигурой. Рецепт достаточно простой, а результат превосходный! Кабачки получаются нежные и сочные, а с ароматной сырной шапочкой, этот овощ придётся по вкусу даже тем, кто его обычно не употребляет. Берите этот замечательный рецепт себе на вооружение!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Горячие блюда / Гарниры
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 400 Грамм
- Сыр 120 Грамм
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
128 ккал
Калорийность
6 г
Белки
9 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кабачки запеченные с сыром в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты. Кабачки выбирайте молодые с тонкой шкуркой.
Кабачок промойте и нарежьте кольцами, толщиной около 1 см. Выложите в смазанную маслом чашу мультиварки. Посолите и поперчите по вкусу.
Установите режим "Запекание" или "Выпечка" и готовьте 30 минут.
За 10 минут до готовности посыпьте кабачки тёртым сыром. Если кабачков много, то аккуратно приподнимите их, чтобы сыр распределился максимально равномерно, а так же возможно понадобится больше времени на приготовление. Ориентируйтесь на желаемую степень готовности кабачков и на мощность вашей помощницы.
Вот и всё, кабачки запеченные с сыром в мультиварке готовы. Переложите их на тарелку, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!