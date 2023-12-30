Пышные пончики с начинками: как приготовить лакомство на праздничный стол

Пампухи, или пончики, являются традиционным сладким блюдом украинской кухни.

Сдобные, воздушные и сладкие, с различными начинками. Такие пончики очень просто приготовить. Главное взять несколько начинок, тогда получится еще вкуснее.

Интересно, но это блюдо является традиционным на Рождество. Ими угощали колядников. Рецептом поделились на сайте Starkon.

Даже существует Фестиваль пампушек, который проводят во Львове во время Рождества, чтобы популяризировать это традиционное украинское блюдо.

В тесто для пампухов добавляют масло, яичные желтки, цедру лимона и апельсина, ваниль и коньяк.

Пампухи

Ингредиенты:

молоко — 0,5 л;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 1 шт;

дрожжи свежие — 40 г;

мука — 850 г;

яйца — 2 шт;

масло — 4 ст. л;

масло для жарки — 1 л;

Для начинки:

мак — 100 г;

сахар — 1 ст. л;

варенье — 100 г;

шоколад — 100 г;

вишни — 100 г.

Сделайте опару — разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте 8 ст. л. муки от общего количества и 2 ст. л. сахара. Поставьте смесь на полчаса в теплое место.

Когда на поверхности опары появятся пузырьки, замесите тесто: просейте муку в глубокую миску, влейте опару, добавьте растительное масло, взбитые с сахаром яйца. Оставьте тесто в теплом месте на час.

За это время приготовьте начинку. Вы можете запарить и перетереть мак самостоятельно или купить готовую маковую массу. Можно сделать начинку из мороженых вишен, или из любого джема, или из шоколада на ваш вкус.

Когда тесто подойдет, обомните его еще раз. После того раскатайте пласт и вырежьте стаканом кружочки. В середину каждого выложите начинку и накройте другой частью теста, защипните края.

Готовые пончики оставьте на 15 минут, чтобы они поднялись.

В глубокой кастрюле с толстым дном или сковороде разогрейте 1 л масла. Когда на дне появляются небольшие пузырьки, пончики можно жарить.

Опускайте по 3-4 пончика и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.

Горячие пончики посыпайте сахарной пудрой, или ванильным сахаром.

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