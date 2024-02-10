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Вы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья

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Вы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья

Кныдли — одна из кулинарных визитных карточек Закарпатья. Готовить их несложно, а вот их вкус и сытность вас приятно удивят.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кныдли – это вареные пирожки из картофельного теста. Их даже можно делать без начинки и подавать к столу со шкварками, сметаной, грибной подливкой или жареным луком.

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Рецепт кныдлей с мясом

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

для теста:
– килограмм картофеля;
– 2 яйца;
– картофельный крахмал;
– щепотка соли;

для начинки:

– 4 – 5 куриных бедер;
– 1 большая луковица;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель варим в «мундире», затем чистим.
  2. Куриные бедра варим в подсоленной воде. Затем отделяем мясо от кости.
  3. Лук мелко нарезаем и обжариваем.
  4. Мясо и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Солим и перчим.
  5. Картофель натираем на мелкой терке. Разминаем ложкой и делим на 4 части.
  6. 1/4 картофеля отбираем и насыпаем на его место картофельный крахмал. Вбиваем в смесь яйца и хорошо вымешиваем.
  7. Поверхность посыпаем крахмалом и замешиваем тесто. Затем раскатываем его в колбаску и нарезаем на кусочки.
  8. Формируем кныдли – накладываем начинку и защипываем концы. Форма пирожков произвольная.
  9. Варим кныдли в подсоленной воде, пока они не всплывут на поверхность. Подаем с любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!

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