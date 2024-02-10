ГлавнаяРецептыВы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья Вы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья На чтение: 1 минута Кныдли — одна из кулинарных визитных карточек Закарпатья. Готовить их несложно, а вот их вкус и сытность вас приятно удивят. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кныдли – это вареные пирожки из картофельного теста. Их даже можно делать без начинки и подавать к столу со шкварками, сметаной, грибной подливкой или жареным луком. Интересно Вкуснее оливье и других: рецепт любимого салата, который мы начали забывать Рецепт кныдлей с мясом Время: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты: для теста: – килограмм картофеля; – 2 яйца; – картофельный крахмал; – щепотка соли; для начинки: – 4 – 5 куриных бедер; – 1 большая луковица; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Картофель варим в «мундире», затем чистим. Куриные бедра варим в подсоленной воде. Затем отделяем мясо от кости. Лук мелко нарезаем и обжариваем. Мясо и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Солим и перчим. Картофель натираем на мелкой терке. Разминаем ложкой и делим на 4 части. 1/4 картофеля отбираем и насыпаем на его место картофельный крахмал. Вбиваем в смесь яйца и хорошо вымешиваем. Поверхность посыпаем крахмалом и замешиваем тесто. Затем раскатываем его в колбаску и нарезаем на кусочки. Формируем кныдли – накладываем начинку и защипываем концы. Форма пирожков произвольная. Варим кныдли в подсоленной воде, пока они не всплывут на поверхность. Подаем с любимыми дополнениями. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями