Вы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья

Кныдли — одна из кулинарных визитных карточек Закарпатья. Готовить их несложно, а вот их вкус и сытность вас приятно удивят.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кныдли – это вареные пирожки из картофельного теста. Их даже можно делать без начинки и подавать к столу со шкварками, сметаной, грибной подливкой или жареным луком.

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Рецепт кныдлей с мясом

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

для теста:

– килограмм картофеля;

– 2 яйца;

– картофельный крахмал;

– щепотка соли;

для начинки:

– 4 – 5 куриных бедер;

– 1 большая луковица;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель варим в «мундире», затем чистим. Куриные бедра варим в подсоленной воде. Затем отделяем мясо от кости. Лук мелко нарезаем и обжариваем. Мясо и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Солим и перчим. Картофель натираем на мелкой терке. Разминаем ложкой и делим на 4 части. 1/4 картофеля отбираем и насыпаем на его место картофельный крахмал. Вбиваем в смесь яйца и хорошо вымешиваем. Поверхность посыпаем крахмалом и замешиваем тесто. Затем раскатываем его в колбаску и нарезаем на кусочки. Формируем кныдли – накладываем начинку и защипываем концы. Форма пирожков произвольная. Варим кныдли в подсоленной воде, пока они не всплывут на поверхность. Подаем с любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!