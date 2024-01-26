ГлавнаяРецептыВы забудете о магазинных: готовим домашние шоколадные конфеты за 10 минут Вы забудете о магазинных: готовим домашние шоколадные конфеты за 10 минут На чтение: 1 минута Домашние конфеты не так уж трудно приготовить. Попробуйте, и их волшебный вкус вас удивит. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Советуем вам воспользоваться этим рецептом конфет «Баунти». На их приготовление уйдет совсем мало времени. Стоит попробовать Закарпатские кифлики: готовим традиционную выпечку, которая станет вашей любимой Рецепт домашних конфет «Баунти» Время: 10 минут + несколько часов в стабилизацию. Порций: 6 Ингредиенты: – 300 граммов кокосовой стружки; – 220 граммов сгущенки; – 200 граммов молочного шоколада. Приготовление: Кокосовую стружку постепенно смешайте со сгущенкой. Должна получиться густая масса, которая не будет растекаться. Выложите массу на противень с пергаментом в форме конфет, накройте сверху пленкой и поставьте в морозилку на 20 – 30 минут. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. В застывшие конфеты воткните вилку и окуните каждую в растопленный шоколад. Оставьте в холодильнике еще на несколько часов для застывания. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство. Поделитесь с друзьями