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Вы забудете о магазинных: готовим домашние шоколадные конфеты за 10 минут

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Вы забудете о магазинных: готовим домашние шоколадные конфеты за 10 минут

Домашние конфеты не так уж трудно приготовить. Попробуйте, и их волшебный вкус вас удивит.

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Советуем вам воспользоваться этим рецептом конфет «Баунти». На их приготовление уйдет совсем мало времени.

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Рецепт домашних конфет «Баунти»

  • Время: 10 минут + несколько часов в стабилизацию.
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 300 граммов кокосовой стружки;
– 220 граммов сгущенки;
– 200 граммов молочного шоколада.

Приготовление:

  1. Кокосовую стружку постепенно смешайте со сгущенкой. Должна получиться густая масса, которая не будет растекаться.
  2. Выложите массу на противень с пергаментом в форме конфет, накройте сверху пленкой и поставьте в морозилку на 20 – 30 минут.
  3. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. В застывшие конфеты воткните вилку и окуните каждую в растопленный шоколад.
  4. Оставьте в холодильнике еще на несколько часов для застывания.

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