Тем, кто старается питаться более правильно и сбалансированно, будет полезно знать, как готовится сочный хек с картошкой. Готовить кляр для рыбы, а затем жарить ее и овощной гарнир на большом количестве подсолнечного масла не надо.

Вы можете вкусно и быстро запечь картофель с пряным хеком по еврейскому рецепту. Для этого возьмите самый простой набор специй: соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Их будет достаточно для придания блюду нужного аромата и вкуса.

Как готовится сочный хек с картошкой в духовке

Обязательно сделайте молочно-сырный соус, в котором будет запекаться гарнир вместе с рыбой. Готовится он на раз-два. Главное — распределите эту заливку равномерно по всему блюду. Тогда и картошка будет очень вкусной, и филе хека — безумно нежным.

Ингредиенты

Хек500 г Картофель6 шт. Лук2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Чесночный порошок1 ч. л. Яйцо3 шт. Молоко0,5 стак. Сметана3 ст. л. Твердый сыр100 г

Приготовление

Филе хека нарезаем на кусочки среднего размера. Помещаем рыбу в большую емкость. Всыпаем соль, черный перец и сушеный чеснок. Перемешиваем всё. Оставляем рыбу на 15 минут.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Выкладываем лук в форму для выпекания, дно и бока которой смазаны подсолнечным маслом. Равномерно его распределяем. Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его тонкими слайсами. Выкладываем картошку на слой из лука. Солим ее и перчим.Выкладываем хека на картофель, равномерно его распределяя. Посыпаем филе приправой для рыбы.Готовим заливку. Вбиваем в миску яйца. Добавляем сметану. Вливаем молоко. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты, используя венчик. Натираем на терке твердый сыр. Добавляем его к яично-молочной смеси. Всыпаем соль и черный молотый перец. Перемешиваем всё до однородной консистенции.Заливаем полученной смесью овощи с рыбой. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем накрываем картофель с рыбой фольгой. Убираем форму еще на 20–25 минут в духовой шкаф. Готово!

Можете подавать это блюдо прямо в форме на стол. Поместите его на деревянную разделочную доску посередине стола. Такая презентация будет выглядеть красиво и по-домашнему. А как вы обычно готовите хека: запекаете его или жарите на сковороде?