Универсальная закуска из редиса: может быть как салат или же бюджетная намазка на хлеб

С приближением весны на прилавках магазинов начинает появляться вкусная и хрустящая редиска. Ее можно добавить во множество блюд, а прежде всего – в салат.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат из редиса прекрасно подойдет как дополнение ко вторым блюдам, так и как самостоятельный завтрак с хлебом. Это замечательный ингредиент, который нужно обязательно использовать.

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Салат из редиса

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 пучка редиса;

– 1 пучок зеленого лука;

– 3 яйца;

– 2 плавленых сырка;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Вареные яйца, редис и сырок следует натереть на крупной терке. Лук и репчатый лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, приправьте и снова перемешайте. Украсьте ломтиками редьки и посыпьте измельченным луком.

Как выбрать вкусную редиску для салата

Выбирайте редиску со свежим стеблем и без признаков вялости или мягкости. С ярко-красным или розовым оттенком, которая будет иметь равномерный цвет без пятен.

Выберите редис среднего размера, поскольку большие головки могут быть безвкусными сладкими, а слишком маленькие могут быть менее сочными.

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