ГлавнаяРецептыУниверсальная закуска из редиса: может быть как салат или же бюджетная намазка на хлеб Универсальная закуска из редиса: может быть как салат или же бюджетная намазка на хлеб На чтение: 1 минута С приближением весны на прилавках магазинов начинает появляться вкусная и хрустящая редиска. Ее можно добавить во множество блюд, а прежде всего – в салат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат из редиса прекрасно подойдет как дополнение ко вторым блюдам, так и как самостоятельный завтрак с хлебом. Это замечательный ингредиент, который нужно обязательно использовать. Интересно Не только со сметаной или помидорами: какой соус подать к голубцам – подборка рецептов Салат из редиса Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 пучка редиса; – 1 пучок зеленого лука; – 3 яйца; – 2 плавленых сырка; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Вареные яйца, редис и сырок следует натереть на крупной терке. Лук и репчатый лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, приправьте и снова перемешайте. Украсьте ломтиками редьки и посыпьте измельченным луком. Как выбрать вкусную редиску для салата Выбирайте редиску со свежим стеблем и без признаков вялости или мягкости. С ярко-красным или розовым оттенком, которая будет иметь равномерный цвет без пятен. Выберите редис среднего размера, поскольку большие головки могут быть безвкусными сладкими, а слишком маленькие могут быть менее сочными. Точно пригодится: как приготовить душистое картофельное пюре. Поделитесь с друзьями