Портал про города-курорты | Perekop

Универсальная закуска из редиса: может быть как салат или же бюджетная намазка на хлеб

На чтение: 1 минута
Универсальная закуска из редиса: может быть как салат или же бюджетная намазка на хлеб

С приближением весны на прилавках магазинов начинает появляться вкусная и хрустящая редиска. Ее можно добавить во множество блюд, а прежде всего – в салат.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат из редиса прекрасно подойдет как дополнение ко вторым блюдам, так и как самостоятельный завтрак с хлебом. Это замечательный ингредиент, который нужно обязательно использовать.

Интересно Не только со сметаной или помидорами: какой соус подать к голубцам – подборка рецептов

Салат из редиса

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 пучка редиса;
– 1 пучок зеленого лука;
– 3 яйца;
– 2 плавленых сырка;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Вареные яйца, редис и сырок следует натереть на крупной терке.
  2. Лук и репчатый лук мелко нарежьте.
  3. Смешайте все ингредиенты, приправьте и снова перемешайте.
  4. Украсьте ломтиками редьки и посыпьте измельченным луком.

Как выбрать вкусную редиску для салата

Выбирайте редиску со свежим стеблем и без признаков вялости или мягкости. С ярко-красным или розовым оттенком, которая будет иметь равномерный цвет без пятен.

Выберите редис среднего размера, поскольку большие головки могут быть безвкусными сладкими, а слишком маленькие могут быть менее сочными.

Точно пригодится: как приготовить душистое картофельное пюре.

Что будем искать? Например,Человек