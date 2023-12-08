Забудете о котлетах и отбивных: приготовьте мясо по-французски – гости будут поражены

Мясо по-французски – не блюдо французской кухни. Несмотря на это, оно стало настоящим любимцем среди украинских хозяек.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Путаница возникла из-за того, что когда-то француз действительно приготовил похожее блюдо – телятину, запеченную с картофелем и грибами под соусом бешамель. Однако позже экономные и изобретательные хозяйки заменили экзотический бешамель на привычный майонез – получилось ничем не хуже.

Будет вкусно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным

Мясо по-французски – пошаговый рецепт

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 8 картофелин;

– 4 луковицы;

– 200 граммов твердого сыра;

– 60 граммов масла;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– майонез 72% по вкусу.

Приготовление:

Смажьте форму для запекания сливочным маслом и слегка посолите. Вымытый картофель в кожуре положите в кипящую подсоленную воду и варите 10 минут. Затем обсушите и почистите. Нарежьте картофель кружочками толщиной 1 сантиметр и выложите на дно формы. Мясо нарежьте поперек волокон кусками толщиной 1,5 сантиметра, отбейте кулинарным молотком мясо, посолите и поперчите. Положите мясо поверх картофеля. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Уложите его вместе с маслом на мясо. Полейте смесь из картофеля, мяса и лука майонезом и поставьте в разогретую до 176 градусов духовку на 45 минут. После этого посыпьте тертым сыром блюдо и верните форму в духовку еще на 10 минут.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить настоящую итальянскую лазанью – ваши родные будут в восторге.