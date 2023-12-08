Аромат Рождества: великолепный Английский кекс с цукатами, орехами и флердоранжем

Испеките к Рождеству этот удивительный кекс, который традиционно готовят в празднику в Британии. Его аромат создаст в вашем доме волшебную атмосферу, а о вкусе вы будете помнить целый год.

Традиционный Английский рождественский кекс имеет богатый вкус и будет украшением праздничного стола. Считается, что чем богаче выпечка, тем щедрее и счастливее будет наступающий год. Вкус этого кекса полностью раскрывается только спустя две недели после приготовления. При желании его можно выдерживать несколько месяцев, от этого он станет только лучше. Фокус делится проверенным рецептом Английского рождественского кекса с цукатами, орехами и флердоранжем.

Ингредиенты

мука – 75 г;

соль – на кончике ножа;

смесь специй для рождественской выпечки (корица, имбирь, мускат, гвоздика) – 3 г;

ванилин – 1 г;

сухофрукты (изюм, курага, инжир, финики, ананас, банан, киви, папайя – или любые другие по вкусу) – 230 г;

орехи (миндаль и/или фундук) – 300 г;

масло сливочное – 75 г;

сахар (по возможности демерара) – 75 г;

флердоранж (апельсиновая вода) – несколько капель по желанию;

цедра половины апельсина;

яйцо куриное крупное – 1 шт. (или два мелких);

коньяк или ром для пропитки – 150 г, поделенных на 3 порции.

Приготовление

Шаг 1

Муку просеять дважды с солью и специями. Крупные сухофрукты порезать на кусочки. Орехи прокалить на сухой сковороде. Фундук очистить от кожуры, имндаль использовать неочищенный.

Шаг 2

Сливочное масло взбить с сахаром добела. Добавить по желанию флердоранж, цедру апельсина и куриное яйцо. Перемешать массу миксером до однородности.

Шаг 3

Частями добавить муку, вымешивая тесто лопаткой. Добавить сухофрукты и орехи, перемешать, чтобы они равномерно распределились в тесте.

Сухофрукты можно использовать любые, которые вам нравятся, но чем богаче набор, тем интереснее будет вкус готового кекса. Единственное исключение – чернослив. При использовании чернослива, тесто получается слишком темным и не таким красивым.

Шаг 4

Разогрейте духовку до 150°C. Выстелите форму для кекса фольгой, выложите в нее тесто.

Шаг 5

Выпекайте кекс около 50 минут, затем уменьшите температуру до 130°C и пеките еще 20 минут.

Проверьте готовность кекса деревянной шпажкой. Для этого проткните кекс в центральной части и вытащите шпажку – она должна остаться сухой, без налипших комочков сырого теста.

Шаг 6

Выньте кекс из духовки, поставьте на решетку и дайте остыть не вынимая из формы.

Шаг 7

Остывший кекс переверните, выложите на новый лист фольги. Проткните его деревянной шпажкой в нескольких местах, полейте ромом или коньяком и заверните в фольгу. Храните кекс до Рождества или Нового года в темном прохладном месте (но не в холодильнике!).

Выдерживайте кекс минимум две недели, прежде чем разрезать. За это время пропитайте его алкоголем еще один-два раза.

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