Описание приготовления:

С тыквой очень удачно сочетается корица и грецкие орехи, поэтому для усиления вкуса обязательно добавьте в тесто эти ингредиенты. Творог можете использовать любой жирности. У меня сахар тростниковый, но вы используйте какой пожелаете.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Тыква 150 Грамм

Мука 300 Грамм

Яйцо 1 Штука

Творог 120 Грамм

Тростниковый сахар 60 Грамм (или белый)

Корица 1 Чайная ложка

Орехи грецкие 20 Грамм

Масло сливочное 40 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

257 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-тыквенное печенье»

Подготовьте сразу же все ингредиенты для приготовления. Почистите от кожуры и семян кусочек тыквы.

Тыкву нарежьте кусочками, выложите в сотейник, залейте водой и отварите до мягкости. После чего слейте воду.

Мягкие кусочки тыквы перебейте погружным блендером прямо в сотейнике до однородного пюре.

В просторную миску вбейте яйцо, добавьте сахар и залейте растопленное на маленьком огне в кастрюльке и уже охлажденное сливочное масло.

Венчиком хорошенько перемешайте эти ингредиенты.

Ядра грецких орехов мелко порубите ножом и добавьте в миску вместе с корицей.

Все перемешайте венчиком.

К этой смеси добавьте тыквенное пюре и творог.

Активно все перемешайте венчиком, можно еще раз запустить погружной блендер.

Просейте муку вместе с разрыхлителем.

Замесите тесто. По консистенции оно получается вязкое.

Печенье из такого теста можно формировать в форме шариков увлажненными руками или можно заполнить тыквенным тестом кондитерский мешок с насадкой или без и отсадить на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Печенье выпекайте в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Готовое печенье охладите и подавайте к столу. При желании можно немного присыпать его сахарной пудрой.