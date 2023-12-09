Описание приготовления:
С тыквой очень удачно сочетается корица и грецкие орехи, поэтому для усиления вкуса обязательно добавьте в тесто эти ингредиенты. Творог можете использовать любой жирности. У меня сахар тростниковый, но вы используйте какой пожелаете.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 150 Грамм
- Мука 300 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Творог 120 Грамм
- Тростниковый сахар 60 Грамм (или белый)
- Корица 1 Чайная ложка
- Орехи грецкие 20 Грамм
- Масло сливочное 40 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
257 ккал
Калорийность
8 г
Белки
10 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожно-тыквенное печенье»
Подготовьте сразу же все ингредиенты для приготовления. Почистите от кожуры и семян кусочек тыквы.
Тыкву нарежьте кусочками, выложите в сотейник, залейте водой и отварите до мягкости. После чего слейте воду.
Мягкие кусочки тыквы перебейте погружным блендером прямо в сотейнике до однородного пюре.
В просторную миску вбейте яйцо, добавьте сахар и залейте растопленное на маленьком огне в кастрюльке и уже охлажденное сливочное масло.
Венчиком хорошенько перемешайте эти ингредиенты.
Ядра грецких орехов мелко порубите ножом и добавьте в миску вместе с корицей.
Все перемешайте венчиком.
К этой смеси добавьте тыквенное пюре и творог.
Активно все перемешайте венчиком, можно еще раз запустить погружной блендер.
Просейте муку вместе с разрыхлителем.
Замесите тесто. По консистенции оно получается вязкое.
Печенье из такого теста можно формировать в форме шариков увлажненными руками или можно заполнить тыквенным тестом кондитерский мешок с насадкой или без и отсадить на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Печенье выпекайте в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.
Готовое печенье охладите и подавайте к столу. При желании можно немного присыпать его сахарной пудрой.