Закуска для взрослых. Сырные рулетики из баклажанов: все гости выпрашивали рецепт

Баклажаны появились на наших столах в 17 веке, однако упоминался этот продукт ещё в истории древних греков и римлян. Греки не полюбили этот плод и прозвали его «Яблоком бешенства». На то были свои причины: горечь на поздних стадиях созревания и вредное ядовитое вещество соланин. Отсюда пошли предположения, что частое употребление баклажана в пищу вызывает бешенство и безумие.

Разумеется, сейчас отравиться баклажаном сложно. Перезревшие плоды выглядят серо-зелеными или буровато-желтыми, что сильно отличается от привычного цвета баклажанов. Количество съеденного продукта должно быть несколько килограмм. А в результате селекции, удалось избавиться даже от горечи первоначального сорта баклажанов.

Давайте приготовим этот овощ на закуску к столу. Предлагаем сразу два варианта оформления баклажанов. Как по отдельности, так и на одном блюде они смотрятся впечатляюще!

Ингредиенты для закуски:

баклажаны — 2 шт.;

плавленый сырок — 2 шт.;

помидор — шт.;

чеснок — 3-5 зубчиков;

майонез — 3-5 ст. л.;

соль — ч. л.;

черный перец;

зелень, укроп;

растительное масло.

Приготовление закуски:

Один баклажан нарезаем кружочками толщиной 1 см. Второй баклажан нарезаем вдоль, толщина полосок 5 мм.

Подготовленные баклажаны солим и растираем. Даем 15 минут постоять. Далее слегка отжимаем от сока и перекладываем на блюдце. Обваливаем в муке с двух сторон.

Обжариваем на сковородке с растительным маслом.

Готовые изделия перекладываем на бумажные салфетки.

Для начинки два плавленых сырка натираем на крупной терке. Также натираем чеснок. Добавляем 100 грамм майонеза.

Перемешиваем начинку.

На полоску баклажана намазываем по одной чайной ложке начинки. По краям выкладываем зелень.

Заворачиваем в рулет. Делаем так со всеми изделиями.

Кружочки баклажана также смазываем начинкой. Далее кладем помидор и сверху накрываем вторым кружочком баклажана. Снова смазываем начинкой и посыпаем зеленью.

Вот так легко и просто у нас получилось два вида закусок из баклажанов.

Они вкусные и отлично украшают стол.