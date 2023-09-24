Всему свое время: в какой половине дня опасно пить кофе?

Кофе полезен только в определенное время, хотя напиток пьется и с утра, и за обедом, и на дружеских встречах поздним вечером. Доктор Пунам Десаи заявила Daily Mirror, что после 12 часов дня кофе только вредит организму.

Период полураспада кофеина длится 5–6 часов. Активное ещество может задерживаться в организме, вызывая впоследствии нарушения сна. После полудня эксперт рекомендует заменять кофе на некрепкий чай, морсы или обычную воду.

Дефицит сна — не единственная проблема, а только первая из всех возможных. Если организм будет вечно находиться в состоянии усталости, то рано или поздно дадут о себе знать болезни сердца и почек, сахарный диабет, депрессия или ожирение. Еще в 2015 году группа британских ученых установила, что циркадные ритмы человека сбиваются, если он выпивает стандартную порцию эспрессо за 2–3 часа до сна.

Ранее врач предупредила, чем грозит привычка пить кофе навынос. Диетолог Оксана Дмитренко посоветовала отказаться от напитков с собой из кофеен и закусочных, так как они наносят здоровью непоправимый вред. Подробнее об этом читайте в нашем материале.