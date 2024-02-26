Рецепт: Кибинай на скорую руку — В духовке

Ингредиенты:

сметана — 200 гр.;

масло сливочное — 200 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

муки пшеничная высшего сорта — 450 гр.;

соль — 0,5 чайной ложки;

сахар — 0,5 чайной ложки;

разрыхлитель теста — 0,5 чайной ложки;

белый кунжут — 1 ст. ложка;

фарш свиной — 700 гр

Способ приготовления:

Всем привет! Не буду тянуть время, перейдём к приготовлению кибинай. Тогда поехали: одно яйцо взбить с сахаром, с солью, сметаной, разрыхлителем

Потом в отдельную миску всыпаем муку и к ней же натераем на крупной тёрке подмороженное сливочное масло.

потом перемешиваем муку с маслом до однородной массы и добавляем к муке жидкую заливку из сметаны с яйцами

все, теперь только остаётся замесить тесто,

после чего наш колобок из теста вложить в пакет и отправить в холодильник на 30минут.

После чего займемся фаршем из свинины. К фаршу добавляем все любимые специи и всё начинка готова. Достаём тесто формируем брусочки,

режим на одинаковые дольки

расскатываем тесто кружочками в середину выкладываем фарш защипываем тесто с верху и получаем такую форму

смазывам взбитыми яйцом

и посыпаем кунжутом. Все это отправляем в разогретую духовку до 180 ° на примерно 30 минут . Вот и всё.

чтоб фарш был сочней можно добавить холодной воды(немного).

всем желаю приятного аппетита!! БЛАГОДАРЮ ЗА Внимание!!

Время приготовления: 1 ч.