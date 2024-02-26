Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Кибинай на скорую руку — В духовке

На чтение: 1 минута
Рецепт: Кибинай на скорую руку — В духовке

Ингредиенты:
сметана — 200 гр.;
масло сливочное — 200 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
муки пшеничная высшего сорта — 450 гр.;
соль — 0,5 чайной ложки;
сахар — 0,5 чайной ложки;
разрыхлитель теста — 0,5 чайной ложки;
белый кунжут — 1 ст. ложка;
фарш свиной — 700 гр
Способ приготовления:

Всем привет! Не буду тянуть время, перейдём к приготовлению кибинай. Тогда поехали: одно яйцо взбить с сахаром, с солью, сметаной, разрыхлителем

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

Потом в отдельную миску всыпаем муку и к ней же натераем на крупной тёрке подмороженное сливочное масло.

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

потом перемешиваем муку с маслом до однородной массы и добавляем к муке жидкую заливку из сметаны с яйцами

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

все, теперь только остаётся замесить тесто,

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

после чего наш колобок из теста вложить в пакет и отправить в холодильник на 30минут.

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

После чего займемся фаршем из свинины. К фаршу добавляем все любимые специи и всё начинка готова. Достаём тесто формируем брусочки,

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

режим на одинаковые дольки

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

расскатываем тесто кружочками в середину выкладываем фарш защипываем тесто с верху и получаем такую форму

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

смазывам взбитыми яйцом

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

и посыпаем кунжутом. Все это отправляем в разогретую духовку до 180 ° на примерно 30 минут . Вот и всё.

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

чтоб фарш был сочней можно добавить холодной воды(немного).

Рецепт: Кибинай на скорую руку - В духовке

всем желаю приятного аппетита!! БЛАГОДАРЮ ЗА Внимание!!

Время приготовления: 1 ч.

Что будем искать? Например,Человек