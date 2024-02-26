Рецепт: Кибинай на скорую руку — В духовке

Ингредиенты:
сметана — 200 гр.;
масло сливочное — 200 гр.;
яйца куриные — 2 шт.;
муки пшеничная высшего сорта — 450 гр.;
соль — 0,5 чайной ложки;
сахар — 0,5 чайной ложки;
разрыхлитель теста — 0,5 чайной ложки;
белый кунжут — 1 ст. ложка;
фарш свиной — 700 гр
Способ приготовления:
Всем привет! Не буду тянуть время, перейдём к приготовлению кибинай. Тогда поехали: одно яйцо взбить с сахаром, с солью, сметаной, разрыхлителем
Потом в отдельную миску всыпаем муку и к ней же натераем на крупной тёрке подмороженное сливочное масло.
потом перемешиваем муку с маслом до однородной массы и добавляем к муке жидкую заливку из сметаны с яйцами
все, теперь только остаётся замесить тесто,
после чего наш колобок из теста вложить в пакет и отправить в холодильник на 30минут.
После чего займемся фаршем из свинины. К фаршу добавляем все любимые специи и всё начинка готова. Достаём тесто формируем брусочки,
режим на одинаковые дольки
расскатываем тесто кружочками в середину выкладываем фарш защипываем тесто с верху и получаем такую форму
смазывам взбитыми яйцом
и посыпаем кунжутом. Все это отправляем в разогретую духовку до 180 ° на примерно 30 минут . Вот и всё.
чтоб фарш был сочней можно добавить холодной воды(немного).
всем желаю приятного аппетита!! БЛАГОДАРЮ ЗА Внимание!!
Время приготовления: 1 ч.