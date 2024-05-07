Головная боль кулинаров: что делать, чтобы сметана в соусе не сворачивалась
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Соус из сметаны прекрасно дополняет множество блюд / Фото Pixabay
На самом деле здесь поможет очень простой и тривиальный секрет. Все, что нужно сделать – это добавить к сметане немного молока. Такой нехитрый лайфхак гарантирует, что жидкость будет испаряться именно из молока, а консистенции сметаны ничего не угрожает. Иногда предлагают добавлять обычную воду, но несколько миллилитров молока не выглядят важной причиной для экономии.
Вы должны немедленно его попробовать – простой рецепт греческого соуса дзадзики.