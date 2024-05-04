Закуски на пасхальный стол: что подавать к красному вину и к кагору

Правильно подобранные закуски помогают раскрыться букету красного вина. Тем более, что на Пасху принято подавать именно красное вино – кагор.

Подбор закусок к вину — это целое искусство. И хотя вы можете дополнить вкус красного вина любым своим любимым блюдом, есть несколько правил, которые помогают напитку раскрыться. А вы получаете максимальное наслаждение. Фокус расскажет, какие закуски подать к красному вину. И особенно к кагору, что актуально, ведь 5 мая верующие отмечают Пасху, а кагор традиционно подают на стол в этот день.

Закуски к красному вину

Идеально вкус красного вина дополняют такие закуски, как сыры с сильным ароматом, вяленые колбасы, или красное мясо.

Сыры с плесенью. Горгонзола или Рокфор.

Итальянские колбасы и хамон.

Вяленая говядина.

Свежие овощи с дип-соусом.

Фрукты. Груши, яблоки, виноград, инжир.

Орехи. Подавайте их с твердым выдержанным сыром и медом.

Если хотите чего-то более изысканного, и у вас есть время на готовку, то попробуйте приготвоить стейк из говядины или ягненка, паштет из мяса.

Закуски к полусладкому красному вину

Полусладкое красное вино хорошо сочетается со сладкими фруктами, десертами и темным шоколадом. Подойдут сыры с плесенью и вяленое мясо и колбасы.

Закуски к красному сухому вину

Сухое красное вино отлично сочетается с жирными и пикантными блюдами: стейки, сыры, оливки, хамон, итальянские вяленые колбасы. Из основных блюд подойдут спагетти с мясным соусом, ризотто и пицца.

Что подавать к кагору?

Кагор, который получил свое название от одноименного французского города, издавна использут при церковных обрядах. Так что его второе название – церковное вино. Его традиционно подают к столу на Пасху. И кагор отлично сочетается с мясными блюдами, мясными закусками и паштетами. Подают кагор и к десертам.

Рекомендуется пить кагор небольшими глотками, чтобы оценить его богатый бархатистый вкус.

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