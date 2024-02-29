Штрудель с капустой и колбасками: пошаговый рецепт оригинальной выпечки

Такой штрудель даже можно подавать в качестве закуски к пиву. И он готовится из готового слоеного теста.
Капустные пироги можно готовить практически из любого теста. Подходит дрожжевое, рубленое, песочное, на кефире. И вкусно получается из слоеного теста.
В качестве начинки таких пирогов можно использовать как свежую капусту, так и квашеную. Плотные зимние сорта капусты для пирога нужно потушить до готовности, добавив специи. Хорошо подойдут тмин, куркума, карри, розмарин. Рецептом поделились на сайте Appetito.
Штрудель с капустой и колбасками
Ингредиенты:
- бездрожжевое слоеное тесто – 500 г;
- свиные колбаски, или копченые – 500 г;
- квашеная капуста – 400 г;
- сыр – 400 г;
- сметана – 1/2 стакана;
- одна луковица;
- дижонская горчица – 2 ст. л.
- петрушка;
- тмин – 2,5 ч. л.;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- соль, свежемолотый черный перец.
Отожмите квашеную капусту от рассола, положите в кастрюлю и тушите под закрытой крышкой полчаса. Капуста должна стать мягкой.
Нарежьте колбаски небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте, как и петрушку.
В большой сковороде растопите сливочное масло. Добавьте колбаски, лук и жарьте на среднем огне. В конце положите петрушку, слегка посолите и поперчите. Добавьте обжаренные колбаски к капусте и перемешайте.
Разотрите тмин, смешайте со сметаной и горчицей. Натрите сыр на крупной терке.
Разогрейте духовку до 200 °С. Раскатайте тесто в два прямоугольника, смажьте каждый сметанной смесью, не доходя до краев примерно 1 см. Выложите начинку на каждый лист теста, посыпьте сыром. Скатайте в плотные рулеты.
Слегка смажьте концы теста водой и защипните штрудели. Переложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте штрудели водой и посыпьте оставшимся тмином. Острым ножом сделайте несколько горизонтальных надрезов в тесте для выхода пара. Выпекайте штрудели 25–30 минут.
Готовый штрудель достаньте из духовки и оставьте на 10 минут.
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